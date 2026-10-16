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Οι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν μπλοκ πολυστυρενίου που γεμίζουν με σκυρόδεμα, μια μέθοδο που προσφέρει υψηλή θερμομονωτική ικανότητα και επιτρέπει τη γρήγορη συναρμολόγηση των τοίχων.

Το σπίτι των 140 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της κατασκευής, με το ζευγάρι να προετοιμάζεται για την άμεση εγκατάστασή του.

Η απόφαση για την ιδιοκατασκευή ελήφθη μετά τη σύγκριση του υψηλού κόστους των υπαρχουσών κατοικιών στην περιοχή με τις δικές τους οικονομικές δυνατότητες.

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Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία κατάφερε να μειώσει το κόστος κατασκευής της κατοικίας του κατά περίπου 100.000 λίρες (περίπου 115.000 ευρώ), αναλαμβάνοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου το χτίσιμο του σπιτιού του. Για την κατασκευή επέλεξε μια ασυνήθιστη μέθοδο, χρησιμοποιώντας μπλοκ πολυστυρενίου (φελιζόλ), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σαν μεγάλα τουβλάκια Lego και στη συνέχεια γεμίζονται με σκυρόδεμα, δημιουργώντας ανθεκτικούς τοίχους με υψηλή θερμομονωτική ικανότητα.

Η Χάνα Μπερντ και ο σύζυγός της, Τσάρλι, αγόρασαν τον Ιούνιο του 2022 ένα οικόπεδο έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων στο Μπέρναμ-ον-Σι, στο Σόμερσετ, πληρώνοντας 70.000 λίρες. Αντί να αγοράσουν μια έτοιμη κατοικία, αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το δικό τους σπίτι. Η απόφασή τους επηρεάστηκε και από τις τιμές των νεόδμητων ακινήτων στην περιοχή, όπου οι κατοικίες δύο υπνοδωματίων αντίστοιχου μεγέθους ξεκινούν από τις 375.000 λίρες.

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Το ζευγάρι ανέλαβε περίπου το 80% των εργασιών, εξοικονομώντας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, περίπου 30.000 λίρες από το κόστος των εργατικών. Συνυπολογίζοντας και τις υπόλοιπες επιλογές που έκαναν κατά τη διαδικασία, εκτιμούν ότι το συνολικό όφελος ανέρχεται σε περίπου 100.000 λίρες.

Περίπου δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η κατοικία, επιφάνειας 140 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της κατασκευής και οι ιδιοκτήτες της προετοιμάζονται να εγκατασταθούν σε αυτή. Η πορεία προς την ολοκλήρωση του σπιτιού δεν ήταν, ωστόσο, χωρίς καθυστερήσεις. Πριν ακόμη ξεκινήσει το χτίσιμο, χρειάστηκε να περιμένουν αρκετούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

Οι πρώτες παρεμβάσεις στο οικόπεδο περιλάμβαναν τον καθαρισμό του χώρου, την τοποθέτηση περίφραξης και τη βελτίωση της πρόσβασης μέσω ασφαλτόστρωσης του δρόμου. Ταυτόχρονα, φρόντισαν να διαμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο, φυτεύοντας δέντρα, θάμνους και λουλούδια.

Το σπίτι διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, ανεξάρτητο γραφείο, γκαράζ, καθώς και χώρο στάθμευσης με δυνατότητα φιλοξενίας οκτώ οχημάτων. Η Χάνα, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως travel blogger, αποκάλυψε ότι η αρχική σκέψη του ζευγαριού ήταν να αγοράσει ένα παλιό ακίνητο και να το ανακαινίσει. Ωστόσο, οι διαθέσιμες κατοικίες στην περιοχή κόστιζαν περίπου 200.000 λίρες, ενώ δεν διέθεταν στέγη.

Στη συνέχεια εξέτασαν την αγορά ενός προκατασκευασμένου σπιτιού, αλλά εγκατέλειψαν και αυτή την ιδέα. Αφορμή στάθηκαν οι εμπειρίες γνωστών τους, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με προβλήματα, όπως σπασμένες σκάλες και διαρροές στις σωληνώσεις, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εγκατάστασή τους.

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Η λύση που τελικά επέλεξαν προέκυψε έπειτα από μια επίσκεψη σε έκθεση κατασκευών, τον Δεκέμβριο του 2023. Εκεί ήρθαν σε επαφή με εταιρείες που ειδικεύονται στα συστήματα ICF, δηλαδή σε μονωτικά καλούπια από πολυστυρένιο που συναρμολογούνται και γεμίζονται με σκυρόδεμα.

Η ευκολία της συγκεκριμένης μεθόδου τούς έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. «Είναι σαν Lego», ανέφερε η Χάνα, εξηγώντας ότι εργασίες για τις οποίες ένας επαγγελματίας χτίστης μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα, οι ίδιοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν μέσα σε μία ώρα. Μάλιστα, μέσα σε λίγες ημέρες είχαν ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση της στρώσης στεγανοποίησης, η οποία εμποδίζει την ανερχόμενη υγρασία να περάσει στους τοίχους.

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Για να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα υλικών, το ζευγάρι έστειλε τα αρχιτεκτονικά σχέδια στην εταιρεία που προμήθευε τα μπλοκ. Εκπρόσωπός της επισκέφθηκε επίσης το οικόπεδο, προκειμένου να τους καθοδηγήσει ως προς τον τρόπο τοποθέτησης.

Παρότι είχαν λάβει τις απαραίτητες οδηγίες, η Χάνα και ο Τσάρλι κατέφευγαν συχνά σε βίντεο στο Instagram και στο TikTok, ώστε να ελέγχουν αν εκτελούσαν σωστά κάθε βήμα. Όπως εξήγησε η Χάνα, η διαδικασία τούς φαινόταν τόσο απλή, που δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι την έκαναν σωστά.

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Όταν δεν ταξιδεύουν με το ιστιοπλοϊκό τους σε διάφορα μέρη του κόσμου, το ζευγάρι φιλοξενείται στο σπίτι των γονιών της Χάνα, στο Μπέρναμ-ον-Σι. Παράλληλα με την κατασκευή της κατοικίας τους, ενημερώνουν τους 187.000 ακολούθους τους για την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν ότι η Χάνα είναι έγκυος, εξέλιξη που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι.

Με πληροφορίες από METRO

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