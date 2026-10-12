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Οι επιβάτες αναγνώρισαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και κατέγραψαν στιγμιότυπα από τη χαλαρή μετακίνησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα ασφαλείας συνόδευε διακριτικά τη μητέρα και την κόρη κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους μέχρι τον σταθμό Tottenham Court Road.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έδειχνε εντυπωσιασμένη από το εσωτερικό του συρμού, ενώ η Κέιτ Μίντλετον συνομίλησε σύντομα με επιβάτες που κάθονταν απέναντί τους.

Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από μέλη της βασιλικής οικογένειας αποτελεί σπάνιο γεγονός, καθώς συνήθως μετακινούνται με αυτοκινητοπομπές ή ιδιωτικά ελικόπτερα.

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Μια χαλαρή βόλτα στο μετρό του Λονδίνου απόλαυσαν το περασμένο Σάββατο η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, και η 11χρονη κόρη της, Σάρλοτ, σε μια έξοδο που θύμιζε την καθημερινότητα κάθε μητέρας με το παιδί της. Οι δύο τους επιβιβάστηκαν στη γραμμή Elizabeth, η οποία διασχίζει το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, με επιβάτες να τις αναγνωρίζουν και να καταγράφουν στιγμιότυπα σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή που μίλησε στο περιοδικό HELLO! ανέφερε πως η πριγκίπισσα Σάρλοτ έμοιαζε σχεδόν «έκπληκτη», καθώς περιεργαζόταν το εσωτερικό του συρμού.

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Η Κέιτ και η κόρη της εθεάθησαν να κάθονται στη νεότερη γραμμή του δικτύου συγκοινωνιών Transport for London (TfL), η οποία εγκαινιάστηκε τη χρονιά που γιορτάστηκε το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Φυσικά, μαζί τους βρισκόταν και η ομάδα ασφαλείας τους.

Princess Kate and Charlotte spotted riding on the tube https://t.co/X8PjUAweNI October 11, 2026

«Μίλησαν με επιβάτες που κάθονταν απέναντί τους. Είχαν μαζί τους την ασφάλειά τους και η Κάθριν κρατούσε το χέρι της Σάρλοτ καθώς κατέβαιναν στον σταθμό Tottenham Court Road. Η ομάδα ασφαλείας δεν έκανε αισθητή την παρουσία της και προσπάθησε να κάνει την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική», δήλωσε η πηγή.

Όπως περιέγραψε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο και ασχολήθηκε με αυτό για λίγα λεπτά. Μητέρα και κόρη έδειχναν χαλαρές, συνομιλούσαν μεταξύ τους και χαμογελούσαν. Η επαφή τους με τους συνεπιβάτες που κάθονταν απέναντί τους ήταν σύντομη, ωστόσο και οι δύο φαίνονταν ιδιαίτερα χαρούμενες.

Για την περίσταση, η Κέιτ επέλεξε ένα μπορντό σύνολο, το οποίο ολοκλήρωσε με γόβες στην ίδια απόχρωση. Παραμένει άγνωστο πού κατευθύνονταν οι δύο τους. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που περνούν χρόνο μαζί εκτός των επίσημων υποχρεώσεών τους, καθώς στο παρελθόν έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εξόδους, μεταξύ άλλων για να παρακολουθήσουν παραστάσεις μπαλέτου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας χρησιμοποιούσε συχνά το μετρό πριν ενταχθεί στη βασιλική οικογένεια. Αντίθετα, η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε μια σπάνια δημόσια έξοδο για τη Σάρλοτ, η οποία φοιτά στο προπαρασκευαστικό σχολείο Lambrook, στο Μπέρκσαϊρ.

Οι μετακινήσεις των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας πραγματοποιούνται συνήθως με αυτοκινητοπομπές ή με ιδιωτικά ελικόπτερα, γεγονός που καθιστά τέτοιες καθημερινές εξόδους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ασυνήθιστες.