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Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας πραγματοποίησε ρυθμικές κινήσεις πριν σκαρφαλώσει στον φράχτη, ενώ στη συνέχεια το ζώο του επιτέθηκε προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Το προσωπικό του πάρκου χρησιμοποίησε ειδικά όπλα κρότου για να απομακρύνει την τίγρη, αλλά παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο νεαρός κατέληξε στο σημείο του συμβάντος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της εισβολής, ενώ το πάρκο παραμένει κλειστό για το κοινό μετά το περιστατικό.

Η τίγρη δεν τραυματίστηκε και παραμένει στις εγκαταστάσεις, με την αστυνομία να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες.

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Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από τίγρη της Σιβηρίας σε πάρκο άγριας ζωής στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, μπροστά στα μάτια επισκεπτών. Σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει η Daily Mail, ο άνδρας φέρεται να έκανε κινήσεις που έμοιαζαν με χορό, σαν να προσπαθούσε να συγκεντρώσει το θάρρος του, λίγο πριν σκαρφαλώσει στον φράχτη και εισέλθει στον χώρο του ζώου.

Ο νεαρός, η ηλικία του οποίου εκτιμάται ότι ήταν περίπου 20 ετών, φέρεται να κρατούσε κινητό τηλέφωνο και να φορούσε ασύρματα ακουστικά AirPods. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι τον είδε να κινείται ρυθμικά στον χώρο των επισκεπτών, προτού περάσει το προστατευτικό κιγκλίδωμα.

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Η τίγρη, που ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 190 κιλά, επιτέθηκε στον άνδρα σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό του στο περίφραγμα. Σύμφωνα με μαρτυρία, το ζώο τον άρπαξε από τον λαιμό, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έντασης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν μέρος των δραματικών στιγμών. Σε αυτά, η τίγρη φαίνεται να κινείται γύρω από τον άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στο γρασίδι, πριν του επιτεθεί και τον ταρακουνήσει βίαια.

A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 pic.twitter.com/8xCGpfzMNS — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 10, 2026

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο νεαρός ακούγεται να φωνάζει «Όχι, όχι», ενώ σε άλλο σημείο φαίνεται να γονατίζει με τα χέρια ανοιχτά και να δείχνει το ζώο, φωνάζοντας επανειλημμένα «Σταμάτα».

Οι επισκέπτες που παρακολουθούσαν έντρομοι το περιστατικό προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης με τις φωνές τους. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η γυναίκα αναφερόταν σε προσπάθεια να αποτρέψει τον άνδρα από το να μπει στον χώρο της τίγρης ή σε κάποια άλλη στιγμή του περιστατικού.

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NEW: Another clip that likely shows the final moments of a man’s life after he jumped into a tiger enclosure at Yorkshire Wildlife Park in England. Police say he climbed in around 1:35 p.m. Saturday, and the tiger attacked. First responders rushed in, but he couldn’t be saved.… pic.twitter.com/8n2T0jEJ8r — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 10, 2026

Οι προσπάθειες των υπαλλήλων να απομακρύνουν την τίγρη

Οι εργαζόμενοι του Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ, κινητοποιήθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσαν κρατώντας ειδικά όπλα κρότου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δυνατών ήχων με στόχο την απομάκρυνση ζώων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα όπλα πυροδοτήθηκαν πέντε φορές κοντά στην τίγρη, με τους εκκωφαντικούς ήχους να θυμίζουν πυροβολισμούς. Στόχος ήταν να τρομάξουν το ζώο και να το απομακρύνουν από τον τραυματισμένο άνδρα, ώστε να καταστεί δυνατή η επέμβαση των διασωστών.

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Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Γιορκσάιρ έστειλε δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδών. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο με εξοπλισμό για τη χορήγηση αίματος και προσπάθησαν να κρατήσουν τον νεαρό στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματά του ήταν μοιραία.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 13:35 για άνδρα που είχε εισέλθει στον χώρο της τίγρης.

«Η τίγρη στη συνέχεια επιτέθηκε στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε η αστυνομία.

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Σε επόμενη αναφορά της, πρόσθεσε: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και, δυστυχώς, παρά τις καλύτερες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο».

Η οικογένεια του θύματος ενημερώθηκε και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες να μην αναδημοσιεύουν τα βίντεο της επίθεσης, τα οποία είχαν ήδη διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Μετά το περιστατικό, εργαζόμενοι του πάρκου τοποθέτησαν μαύρα καλύμματα γύρω από τμήμα του περιφράγματος, ώστε να αποκλείσουν τη θέα προς το σημείο της επίθεσης.

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Η τίγρη δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον χώρο της. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό, ενώ το πάρκο εκκενώθηκε και ανακοινώθηκε ότι θα παρέμενε κλειστό και την επόμενη ημέρα.

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Ποια είναι η τίγρη Αλτάι

Η τίγρη που επιτέθηκε στον άνδρα ονομάζεται Αλτάι και ανήκει στο είδος της τίγρης της Σιβηρίας, ενός από τα μεγαλύτερα αιλουροειδή στον κόσμο.

Το ζώο μεταφέρθηκε στο Yorkshire Wildlife Park τον Φεβρουάριο του 2025 από τον ζωολογικό κήπο Dyreparken της Νορβηγίας, όπου είχε γεννηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα, περίπου 500 τίγρεις της Σιβηρίας εξακολουθούν να ζουν στη φύση, καθώς το είδος παραμένει απειλούμενο.

Το Yorkshire Wildlife Park άνοιξε το 2009, ενώ ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τις τίγρεις, με την ονομασία «Land of the Tigers», δημιουργήθηκε το 2011. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε περίπου οκτώ στρέμματα και έχει σχεδιαστεί για τη φιλοξενία των απειλούμενων ζώων.

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Οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν τις τίγρεις από υπερυψωμένο διάδρομο, ενώ ο χώρος διαθέτει περιφράξεις που διαχωρίζουν τα ζώα από το κοινό. Το πώς κατάφερε ο νεαρός να εισέλθει στο περίφραγμα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται μετά την τραγωδία.

Σε ανακοίνωσή του, το πάρκο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στον χώρο της τίγρης και ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη. Η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, του προσωπικού και των ζώων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε εκπρόσωπος του πάρκου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι εγκαταστάσεις θα παρέμεναν κλειστές την επόμενη ημέρα.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας μπήκε στον χώρο της τίγρης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η μαρτυρία για τις κινήσεις που έμοιαζαν με χορό πριν από την είσοδό του στο περίφραγμα προσθέτει μια νέα λεπτομέρεια στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει τα κίνητρά του.

Με πληροφορίες από Daily Mail,aol.co.uk