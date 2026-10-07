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Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν τον 45χρονο σύζυγό της, Μαρκ Κέιν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η θανούσα παρείχε ιατρικές υπηρεσίες σε μέλη της βασιλικής οικογένειας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό, καθώς η νεκροψία δεν έχει προσδιορίσει ακόμα την ακριβή αιτία θανάτου.

Το ιατρικό κέντρο όπου εργαζόταν η γιατρός παρέμεινε κλειστό λόγω του τραγικού συμβάντος που έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής.

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Τραγικό τέλος βρήκε μια 45χρονη γιατρός στο Νόρφολκ της Βρετανίας, η οποία είχε προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες της σε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η Χάνα Τέρι, μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, κοντά στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, ενώ εκείνη την ώρα φιλοξενούσε παιδιά για διανυκτέρευση.

Για τη δολοφονία της 45χρονης έχει κατηγορηθεί ο σύζυγός της, ο 45χρονος Μαρκ Κέιν. Η αστυνομία έφτασε στην οικογενειακή κατοικία, η αξία της οποίας υπολογίζεται στις 830.000 λίρες, στις 2.20 τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά την κλήση ασθενοφόρου. Το σπίτι αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας, φορώντας τις ειδικές στολές.

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Η Χάνα Τέρι ήταν έμπειρη και ιδιαίτερα αγαπητή γενική γιατρός. Παράλληλα, ήταν μέλος μιας ομάδας γιατρών που βρίσκονταν σε τακτική ετοιμότητα για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας όταν εκείνα βρίσκονταν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξετάσει και περιθάλψει ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και τη βασίλισσα Καμίλα, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σάντρινγκχαμ.

Mark Cain is accused of killing Dr Hannah Terry at the family home in Dersingham, near the Sandringham estate https://t.co/1YaFcaJXoI https://t.co/VbqZOwfpOo October 6, 2026

Πηγές ανέφεραν ακόμη ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν ενημερωθεί για τον θάνατο της γιατρού. Άνθρωποι από το φιλικό της περιβάλλον αποκάλυψαν πως τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της η 45χρονη έδειχνε «αγχωμένη» και «αφηρημένη» όταν πήγαινε τα παιδιά της στο σχολείο. Όπως σημείωσαν, η συμπεριφορά αυτή ήταν ασυνήθιστη για εκείνη.

Η Τέρι είχε εργαστεί για εννέα χρόνια σε ιατρείο στο δυτικό Νόρφολκ, προτού αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Αργότερα εντάχθηκε στο Grimston Medical Centre, στο Κινγκς Λιν, ένα ιατρικό κέντρο που εδώ και χρόνια εξυπηρετεί μέλη της βασιλικής οικογένειας.

The husband of a ‘lovely GP’ who had been hosting a children’s party at her farmhouse near Sandringham Estate has been charged with her murder. Mark Cain, 45, was arrested after Hannah Cain’s body was discovered in the £800,000 property in Fern Hill, Dersingham early hours https://t.co/i1YWTRypjq — Newsdailyonline (@Newsdailyng1) October 6, 2026

Όταν ανακοινώθηκε η συνεργασία της με το συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο, είχε γίνει γνωστό ότι θα εργαζόταν εκεί τρεις ημέρες την εβδομάδα. Μετά τον θάνατό της, ωστόσο, το ιατρείο παρέμεινε κλειστό εξαιτίας «εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών» που επηρέασαν το προσωπικό. Ασθενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής άφησαν λουλούδια στη μνήμη της και την αποχαιρέτησαν, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο ευγενική» γιατρό.

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Παράλληλα με την ιατρική της δραστηριότητα, η Χάνα Τέρι ήταν συνιδιοκτήτρια της Norfolk Sky Aesthetics, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στις αισθητικές θεραπείες και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Οι κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται συγκλονισμένοι από την υπόθεση. Γείτονες περιέγραψαν την 45χρονη ως έναν «υπέροχο άνθρωπο με τρία πανέμορφα μικρά παιδιά». Κάποιοι ανέφεραν ότι, αν και γνώριζαν ελάχιστα την οικογένεια, θυμούνται τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή. Άλλοι δήλωσαν ότι αδυνατούν να πιστέψουν πως ένα τόσο σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό τους.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα περίπου 40 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε κατοικία, ενώ ένας άνδρας περίπου 40 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και οδηγήθηκε σε αστυνομικό κέντρο ερευνών. Μέχρι στιγμής, η νεκροψία δεν έχει προσδιορίσει την αιτία θανάτου με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα.

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Με πληροφορίες από skynews, BBC