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Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 1993, όταν οι δράστες ήταν δέκα ετών, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και έντονο προβληματισμό για την ποινική ευθύνη ανηλίκων.

Οι καταδικασθέντες αποφυλακίστηκαν υπό αυστηρούς όρους το 2001, ωστόσο ο Τζον Βέναμπλς επέστρεψε επανειλημμένα στη φυλακή για νέα αδικήματα σχετικά με παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το 2026, το αρμόδιο συμβούλιο απέρριψε νέο αίτημα αποφυλάκισής του, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας για την κοινωνία.

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Στις 24 Νοεμβρίου 1993, η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας της. Δύο αγόρια, ηλικίας μόλις 11 ετών, κρίθηκαν ένοχα για την απαγωγή και τη δολοφονία ενός παιδιού δύο ετών.

Το θύμα ήταν ο Τζέιμς Μπάλτζερ (James Bulger), ένα αγοράκι που δεν είχε ακόμη συμπληρώσει τα τρίτα του γενέθλια. Οι δράστες ήταν ο Ρόμπερτ Τόμσον και ο Τζον Βέναμπλς, οι οποίοι ήταν 10 ετών όταν διέπραξαν το έγκλημα, τον Φεβρουάριο του 1993, και 11 όταν δικάστηκαν.

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Η υπόθεση δεν συγκλόνισε μόνο εξαιτίας της ηλικίας του θύματος. Προκάλεσε παγκόσμια απορία, φόβο και οργή επειδή οι δολοφόνοι ήταν και οι ίδιοι παιδιά.

Η εξαφάνιση από ένα εμπορικό κέντρο

Ήταν Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 1993. Η Ντενίζ Μπάλτζερ είχε πάει για ψώνια με τον δίχρονο γιο της στο εμπορικό κέντρο New Strand, στο Μπούτλ, κοντά στο Λίβερπουλ. Για λίγες στιγμές, ενώ η μητέρα του εξυπηρετούνταν σε κατάστημα, ο μικρός Τζέιμς απομακρύνθηκε.

Δύο αγόρια τον πλησίασαν και τον οδήγησαν έξω από το εμπορικό κέντρο. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μια εικόνα που επρόκειτο να μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Βρετανίας: τον μικρό Τζέιμς να περπατά κρατώντας το χέρι ενός από τους απαγωγείς του.

Ήταν μια εικόνα που έμοιαζε αθώα. Κανείς από όσους την είδαν αργότερα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αποτύπωνε τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Η διαδρομή προς τον θάνατο

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Τα δύο αγόρια οδήγησαν τον Τζέιμς σε μια μεγάλη διαδρομή μέσα από δρόμους και γειτονιές της περιοχής. Αρκετοί περαστικοί τους είδαν. Ορισμένοι παρατήρησαν ότι το μικρό παιδί ήταν αναστατωμένο ή τραυματισμένο. Δεν αντιλήφθηκαν, όμως, τι πραγματικά συνέβαινε.

Τελικά, οι δύο ανήλικοι τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, όπου τον κακοποίησαν και τον σκότωσαν. Η σορός του βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Η αστυνομία αξιοποίησε τις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους δράστες. Η σύλληψη δύο παιδιών ηλικίας μόλις 10 ετών προκάλεσε τεράστιο σοκ.

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Η δίκη που παρακολουθούσε ολόκληρη η χώρα

Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Πρέστον, τον Νοέμβριο του 1993. Παρά το εξαιρετικά νεαρό της ηλικίας τους, οι δύο κατηγορούμενοι δικάστηκαν σε δικαστήριο ενηλίκων, με ειδικές προσαρμογές για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Στις 24 Νοεμβρίου 1993, το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για τη δολοφονία του Τζέιμς Μπάλτζερ. Η ποινή που επιβλήθηκε ήταν κράτηση για αόριστο χρονικό διάστημα, κατά τη βούληση της Αυτής Μεγαλειότητας, όπως προέβλεπε τότε η βρετανική νομοθεσία για ανηλίκους που καταδικάζονταν για φόνο.

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Δεν επρόκειτο για ποινή με προκαθορισμένη ημερομηνία αποφυλάκισης. Η απόφαση άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για το εάν παιδιά τόσο μικρής ηλικίας μπορούσαν να αντιληφθούν πλήρως τη βαρύτητα των πράξεών τους και ποιος ήταν ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπιστούν από τη Δικαιοσύνη.

Η αποφυλάκιση των δύο δραστών και οι νέες καταδίκες

Το 2001, ύστερα από περίπου οκτώ χρόνια κράτησης, ο Ρόμπερτ Τόμσον και ο Τζον Βέναμπλς αποφυλακίστηκαν υπό αυστηρούς όρους και με διαρκή εποπτεία. Στους δύο δόθηκαν νέες ταυτότητες, ενώ δικαστική απόφαση απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πού ζούσαν.

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Η απόφαση προκάλεσε την οργή της οικογένειας του Τζέιμς και σημαντικής μερίδας της βρετανικής κοινής γνώμης. Οι δύο περιπτώσεις, ωστόσο, είχαν διαφορετική εξέλιξη.

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Ο Τόμσον δεν έχει καταδικαστεί για νέο αδίκημα μετά την αποφυλάκισή του, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες ενημερώσεις. Ο Βέναμπλς επέστρεψε στη φυλακή το 2010, έπειτα από υπόθεση κατοχής παράνομων εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Αποφυλακίστηκε ξανά το 2013, αλλά το 2017 επέστρεψε στην κράτηση για νέα αδικήματα της ίδιας φύσης. Το 2023, το αρμόδιο συμβούλιο απέρριψε νέο αίτημα αποφυλάκισής του.

Η τελευταία εξέλιξη το 2026

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς το ζήτημα της αποφυλάκισης του Βέναμπλς. Επίσημα έγγραφα του βρετανικού Συμβουλίου Αποφυλακίσεων καταγράφουν ότι στις 7 Ιανουαρίου 2026 αποφασίστηκε η εξέταση της υπόθεσής του σε προφορική ακρόαση. Σύμφωνα με νεότερες δημοσιογραφικές αναφορές, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

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Η μητέρα που δεν σταμάτησε να ζητά δικαιοσύνη

Η Ντενίζ Φέργκους, μητέρα του Τζέιμς, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στη διατήρηση της μνήμης του παιδιού της και στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για τους δράστες θα λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα του εγκλήματος.

Η οικογένεια έχει επανειλημμένα ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και διερεύνηση των χειρισμών των αρχών. Πέρα από τις νομικές διαφωνίες, υπάρχει μια πραγματικότητα που καμία απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει: ο Τζέιμς δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, να πάει σχολείο, να ζήσει τη ζωή που του στερήθηκε.

Μπορεί ένα παιδί να γίνει δολοφόνος;

Η υπόθεση Μπάτζερ έθεσε ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα της ποινικής δικαιοσύνης: πώς αντιμετωπίζεται ένα παιδί που διαπράττει ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα;

Στην Αγγλία και την Ουαλία, το κατώτατο όριο ποινικής ευθύνης είναι τα 10 χρόνια. Οι Τόμσον και Βέναμπλς βρίσκονταν μόλις πάνω από αυτό το όριο όταν δολοφόνησαν τον Τζέιμς.

Η δίκη τους προκάλεσε και διεθνή νομική αντιπαράθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε το 1999 ότι οι συνθήκες της δίκης δεν τους είχαν επιτρέψει να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην υπεράσπισή τους. Η κρίση αυτή δεν αναιρούσε τη φρίκη του εγκλήματος. Έθετε, όμως, ένα ξεχωριστό ζήτημα: ακόμη και ο κατηγορούμενος για το πιο αποτρόπαιο έγκλημα δικαιούται δίκαιη διαδικασία.

Η εικόνα που δεν ξέχασε ποτέ η Βρετανία

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες αργότερα, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί βαθιά συγκίνηση. Η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας, με τον μικρό Τζέιμς να οδηγείται έξω από το εμπορικό κέντρο, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ντοκουμέντα της βρετανικής εγκληματολογικής ιστορίας.

Δεν είναι μόνο η εικόνα μιας απαγωγής. Είναι η τελευταία καταγραφή ενός μικρού παιδιού που δεν μπορούσε να γνωρίζει τον κίνδυνο.

Η 24η Νοεμβρίου 1993 έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα που η βρετανική Δικαιοσύνη καταδίκασε δύο 11χρονους για τη δολοφονία ενός δίχρονου.

Αλλά πίσω από τις δικαστικές αποφάσεις, τις αποφυλακίσεις, τις νέες καταδίκες και τις ατελείωτες συζητήσεις για το σωφρονιστικό σύστημα, υπάρχει μια ιστορία που δεν πρέπει να χαθεί. Η ιστορία του Τζέιμς Μπάλτζερ. Ενός παιδιού που ήταν μόλις δύο ετών όταν του στέρησαν τη ζωή.