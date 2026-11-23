Θεατές απομακρύνονται από τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές της βρετανικής αστυνομίας για απελευθέρωση «άγνωστης ουσίας», στις 22 Νοεμβρίου 2026 - Reuters

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Οι αρχές προχώρησαν στην ασφαλή εκκένωση της αρένας Co-op Live, απομακρύνοντας περισσότερους από 12.000 θεατές από τον συναυλιακό χώρο.

Περισσότερα από 50 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα για ερεθισμούς στα μάτια και αναπνευστικές ενοχλήσεις, ενώ ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστώσει τη φύση της ουσίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Πανικός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (22/11) σε συναυλία στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, όταν άγνωστη ουσία φέρεται να απελευθερώθηκε ανάμεσα στο πλήθος, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς στα μάτια δεκάδων θεατών.

Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της αρένας Co-op Live, απομακρύνοντας με ασφάλεια περισσότερους από 12.000 ανθρώπους. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το τέλος της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Ντον Τόλιβερ.

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Αρχικά υπήρξαν αναφορές για πιθανή χρήση δακρυγόνου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ποια ήταν η ουσία που προκάλεσε τα συμπτώματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έξω από τον συναυλιακό χώρο, με ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας να φτάνουν στο σημείο. Την ίδια ώρα, χιλιάδες θεατές εγκατέλειπαν την αρένα, ενώ σε ορισμένα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να βήχουν καθώς κατευθύνονται προς τις εξόδους.

Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment. Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the venue. 🔗 https://t.co/t1locCBGtB — Sky News (@SkyNews) November 23, 2026

Θεατές απομακρύνονται από τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές της βρετανικής αστυνομίας για απελευθέρωση «άγνωστης ουσίας», στις 22 Νοεμβρίου 2026 – Reuters Θεατές απομακρύνονται από τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές της βρετανικής αστυνομίας για απελευθέρωση «άγνωστης ουσίας», στις 22 Νοεμβρίου 2026 – Reuters Θεατές απομακρύνονται από τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές της βρετανικής αστυνομίας για απελευθέρωση «άγνωστης ουσίας», στις 22 Νοεμβρίου 2026 – Reuters

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας, πάνω από 50 άτομα εξετάστηκαν από διασώστες, καθώς παρουσίασαν ερεθισμούς στα μάτια και αναπνευστικές ενοχλήσεις.

Ένας από τους παρευρισκομένους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ αρκετοί άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι περισσότεροι από 12.000 θεατές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αρένα.

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Η βοηθός αρχηγού της αστυνομίας, Στεφ Πάρκερ, δήλωσε ότι η προστασία των παρευρισκομένων αποτέλεσε την απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών. Παράλληλα, κάλεσε όσους αποχώρησαν από τη συναυλία και στη συνέχεια αισθάνθηκαν αδιαθεσία να απευθυνθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Chaos erupted after a substance, believed to be tear gas, was let off during American rapper Don Toliver’s concert in Manchester. The incident, towards the end of the show, forced the concert to be evacuated, then abandoned. https://t.co/Fz2ioWaKVT — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την άγνωστη ουσία

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απελευθερώθηκε η ουσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή της και τι ακριβώς προκάλεσε τις ενοχλήσεις στους θεατές.

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Η Στεφ Πάρκερ αναγνώρισε την ανησυχία που προκλήθηκε από το περιστατικό, ιδίως στους συγγενείς όσων βρίσκονταν στη συναυλία, ενώ ευχαρίστησε το κοινό για τη συνεργασία και την υπομονή του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Ο 32χρονος Ντον Τόλιβερ, κατά κόσμον Κέιλεμπ Ζάκερι Τόλιβερ, βρέθηκε στο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Nitrous».

Ο Αμερικανός ράπερ έχει αποσπάσει πέντε υποψηφιότητες για τα Grammy του 2027, μεταξύ των οποίων και αυτή του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

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