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Οι νέες ρυθμίσεις για τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα αποσκοπούν στον περιορισμό των ελέγχων και στη μείωση των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία για την κινητικότητα προβλέπει ότι από το 2030 θα επιτρέπεται σε νέους 18 έως 31 ετών να εργάζονται και να σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Η αντιπολίτευση στο Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί έντονη κριτική, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει πως οι συμφωνίες ενισχύουν την ανάπτυξη, παρά τις ανησυχίες για το πολιτικό ρίσκο της προσέγγισης.

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Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η «ιστορική» σύνοδος κορυφής, όπως πολλοί αναλυτές χαρακτήρισαν Λονδίνου και Βρυξελλών για τις συμφωνίες που υπέγραψαν, δέκα χρόνια μετά το Brexit, σε τομείς, όπως το εμπόριο, τα δίδακτρα για τους ευρωπαίους φοιτητές και η κινητικότητα των νέων.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ χαρακτήρισε τη συμφωνία «άδικη». λέγοντας ότι οι νέοι που θα έρθουν από την ΕΕ θα διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας με νέους Βρετανούς οι οποίοι, ήδη δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.

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Ο επικεφαλής του Reform UK και πρωταγωνιστής της καμπάνιας υπέρ του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ κατηγόρησε τον Βρετανό πρωθυπουργό για αθέτηση τη δέσμευσης πως δεν θα ανοίξει ξανά τη διαμάχη για το Brexit. Ενώ υποστήριξε ότι η δημοσκοπική στήριξη για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ δεν δίνει στην κυβέρνηση εντολή επιστροφής σε σημαντικό μέρος της ενιαίας αγοράς.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που από την πρώτη στιγμή είχαν ταχθεί υπερ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, ζήτησαν να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η προσέγγιση των δύο πλευρών.

Τη συμφώνησαν στην σύνοδο κορυφής

Στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, η Βρετανία συμφώνησε να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της Ένωσης για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Έτσι, θα περιοριστούν οι έλεγχοι και τα πιστοποιητικά που επιβλήθηκαν μετά το Brexit, τα οποία επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και δυσκολεύουν το εμπόριο. Ιδιαιτέρα σημαντική θεωρείται επίσης διμερής συμφωνία για τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα.

Η σύνδεση των δύο συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα μειώσει τις εμπορικές επιβαρύνσεις της βρετανικής βιομηχανίας, ενώ κάνει παράλληλα στενότερη την συνεργασία για το κλίμα.

Κινητικότητα των νέων

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Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται η απόφαση για την κινητικότητα των νέων. Η συμφωνία, που αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2030, προβλέπει πως κάθε χρόνο θα μπορούν 100.000 Βρετανοί και ισάριθμοι πολίτες της ΕΕ, ηλικίας μεταξύ 18 και 31 ετών, να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν για διάστημα έως τριών ετών. Οι θέσεις θα κατανέμονται μεταξύ των κρατών – μελών ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

Η αρχική θεώρηση εισόδου θα έχει διετή ισχύ, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Οι Βρετανοί θα μπορούν να μείνουν σε ως και τρία κράτη – μέλη της ΕΕ. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουν 12 μήνες σε κάθε χώρα πριν μετακινηθούν στην επόμενη. Οι συμμετέχοντες θα πληρώνουν τέλος αίτησης και θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους. Δεν θα δικαιούνται κοινωνικές παροχές στη χώρα που θα φιλοξενούνται ούτε θα μπορούν να πάρουν μαζί τους εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών Άντι Μπέρναμ, υπερασπιζόμενος την απόφαση της κυβέρνησης του για τις συμφωνίες, τόνισε ότι θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα συμβάλουν στη μείωση των τιμών των τροφίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος.

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Την ίδια στιγμή επεσήμανε πως πλέον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου τρεις στους τέσσερις Βρετανούς επιθυμούν στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη. Έκανε ταυτόχρονα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας πως οι δύο πλευρές θα εργαστούν τους επόμενους δώδεκα μήνες για να χαράξουν την πορεία της μακροπρόθεσμης σχέσης τους.

Η εκκρεμότητα για τα δίδακτρα

Εκτός όμως από τις -αναμενόμενες- αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η σύνοδος των Βρυξελών άφησε πίσω μια σοβαρή εκκρεμότητα: αυτή των πανεπιστημιακών διδάκτρων για πολίτες της ΕΕ που θέλουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Γηραιάς Αλβιώνας.

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Η Ένωση θέλει οι φοιτητές της στα βρετανικά πανεπιστήμια να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές. Τα ετήσια δίδακτρα για ένα τυπικό προπτυχιακό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλην Σκωτίας, φτάνουν τις 9.790 λίρες για εγχώριους φοιτητές, ενώ για τους διεθνείς φοιτητές κυμαίνονται από 11.000 έως 38.000 λίρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει πως αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση τα πανεπιστήμια της θα επιβαρυνθούν με πάνω από 400 εκ στερλίνες ετησίως. Γι αυτό και συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι τον Μάιο του 2027.

Το ερώτημα που θέτουν οι ευρωσκεπιστές σχολιαστές είναι αν τελικά ο Μπέρναμ μετά από αυτή τη Σύνοδο προετοιμάζει, αργά αλλά μεθοδικά, την σταδιακή πλήρη επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Οι φιλοευρωπαίοι με τη σειρά τους χαιρετίζουν την κατάργηση εμποδίων που έφερε το Brexit και επισημαίνουν ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του πόσο στενή σχέση θέλει η Βρετανία με την ΕΕ.

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Πιο ουδέτεροι αναλυτές εστίασαν στο πολιτικό ρίσκο που παίρνει ο πρωθυπουργός Μπέρναμ.

Ένα είναι βέβαιο: ο Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει διατεθειμένος να φέρει την Βρετανία πιο κοντά στην Ένωση.

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Άλλωστε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες δήλωνε πως «θα ήθελε να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ζει». Διευκρινίζοντας πάντως πως «δεν προτείνει επανένταξη κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο».