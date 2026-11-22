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Η γυναίκα, που διαμένει στη χώρα επί 26 έτη, καλείται πλέον βάσει νέων κανονισμών να ανανεώνει τη θεώρηση εισόδου της για δύο δεκαετίες προτού δικαιούται μόνιμη εγκατάσταση.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τονίζοντας ότι οι αυστηρές προϋποθέσεις αναγκάζουν ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες σε μια εξουθενωτική και ατελέσφορη γραφειοκρατική διαδικασία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προανήγγειλε την αποστολή επικαιροποιημένης επιστολής προς την αιτούσα, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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Σε μια τυφλή Νιγηριανή συνταξιούχο, η οποία ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 26 χρόνια, το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) υπέδειξε ότι μπορεί να «επιστρέψει στην πατρίδα της», την…Ινδία, χωρίς κίνδυνο.

Η Κόμοφορτ (το όνομα της γυναίκας έχει αλλάξει), 67 ετών, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000 και, λίγο αργότερα, έχασε ξαφνικά την όρασή της εξαιτίας οξέος γλαυκώματος. Έχοντας συμπληρώσει 20 χρόνια διαμονής στη χώρα, όπως αναφέρει ο Guardian, της χορηγήθηκε άδεια παραμονής βάσει των κανόνων για μακροχρόνια διαμονή. Όσοι αποκτούν δικαίωμα παραμονής μέσω αυτής της οδού οφείλουν να ανανεώνουν τη θεώρηση εισόδου (visa) τους ανά 30 μήνες, για διάστημα 10 ετών, μετά την παρέλευση των οποίων μπορούν να αιτηθούν άδεια μόνιμης παραμονής (indefinite leave to remain).

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Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τη μόνιμη εγκατάσταση, τους οποίους ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, είναι πιθανό η Κόμφορτνα υποχρεούται πλέον να ανανεώνει τη θεώρησή της για τα επόμενα 20 χρόνια, προτού καταστεί τελικά —σε ηλικία άνω των 80 ετών— δικαιούχος άδειας μόνιμης παραμονής.

Λόγω της ηλικίας και της αναπηρίας της, δικηγόροι της οργάνωσης «Refugee and Migrant Justice» υπέβαλαν αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας να της χορηγηθεί άδεια μόνιμης παραμονής άμεσα, αντί να αναγκαστεί να περιμένει άλλες δύο δεκαετίες μέχρι να αποκτήσει το σχετικό δικαίωμα. Υπάρχει, άλλωστε, πρόβλεψη για την ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων μόνιμης παραμονής σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την αίτησή της, αναφέροντας στο πρώτο μέρος της επιστολής ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στη Νιγηρία, καθώς εκεί υπάρχουν υπηρεσίες για τυφλά άτομα. Ωστόσο, η επιστολή απόρριψης κατέληγε ως εξής: «Οι συνθήκες σας δεν είναι τόσο σοβαρές, ούτε υπάρχει τέτοια έλλειψη πιθανών θεραπευτικών επιλογών στην Ινδία, που να δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας παραμονής αορίστου χρόνου στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Πολλές οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αύξηση του χρονικού διαστήματος που ορισμένα άτομα θα πρέπει πλέον να περιμένουν για να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής, μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών.

Για ορισμένους, ο χρόνος αναμονής έχει εξαπλασιαστεί. Σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες από την οργάνωση «Refugee and Migrant Justice», πολλά άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης έχουν υποβάλει αίτηση για μόνιμη διαμονή, αλλά, λόγω της ηλικίας τους, είναι πιθανό να αποβιώσουν προτού συμπληρώσουν τα νέα, αυστηρότερα χρονικά όρια αναμονής που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ένα από τα άτομα που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου είναι μια γυναίκα από το Πακιστάν, ηλικίας 103 ετών, η οποία δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή παρά μόνο όταν φτάσει στην ηλικία των 123 ετών.

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«Το 2022, έλαβα άδεια παραμονής εδώ, βάσει της μακροχρόνιας διαμονής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Κόμφορτ. «Είμαι βαθύτατα απογοητευμένη, καθώς ίσως χρειαστεί τώρα να περιμένω σχεδόν 20 χρόνια για να λάβω άδεια παραμονής αορίστου χρόνου. «Ζω σε αυτή τη χώρα εδώ και 26 χρόνια. Έχω βρει εδώ το σπίτι μου και έχω εγκατασταθεί καλά. Έχω τους φίλους μου, την εκκλησία μου και ασχολούμαι με εθελοντική εργασία. Είμαι καλή πολίτης, δεν παρανομώ, και ικετεύω το Υπουργείο Εσωτερικών να δείξει έλεος και να μου χορηγήσει άδεια παραμονής αορίστου χρόνου τώρα, αντί να με αναγκάσει να περιμένω άλλα 20 χρόνια». Επίσης: «Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι μπορώ να επιστρέψω στην Ινδία. Είναι μια χώρα την οποία δεν έχω επισκεφθεί ποτέ και με την οποία δεν έχω καμία απολύτως σχέση».

Ο Νικ Μπιλς, επικεφαλής εκστρατειών στην οργάνωση «Migrant and Refugee Justice» (Δικαιοσύνη για τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες), η οποία στηρίζει την Κόμφορτ, δήλωσε: «Αυτή η γυναίκα είναι τυφλή, βρίσκεται στα τέλη της έκτης δεκαετίας της ζωής της και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα. Πληροί τις προϋποθέσεις για να παραμείνει στη χώρα και δεν εξυπηρετείται κανένα δημόσιο συμφέρον από το να εξαναγκάζεται να ανανεώνει διαρκώς τη θεώρηση εισόδου (visa) της. Αντί να αντιμετωπίζει αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους ως ανθρώπινες υπάρξεις, η κυβέρνηση εμμένει στην επιδίωξη να προβάλλει μια εικόνα σκληρής στάσης. Τα σχέδια της Σαμπάνα Μαχμούντ για τον διπλασιασμό των οδών απόκτησης καθεστώτος μόνιμης διαμονής είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, ιδίως από τη στιγμή που τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν είναι καν σε θέση να διακρίνουν την Ινδία από τη Νιγηρία. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, άτομα άνω των 80 ετών υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή σε αυτές τις διαδικασίες απόκτησης καθεστώτος μόνιμης διαμονής. Αν και είναι απίθανο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται στη ζωή μετά την παρέλευση μιας δεκαετίας, η Mahmood δεν έχει εξηγήσει τι ελπίζει να επιτύχει αναγκάζοντας αυτούς τους ογδοντάχρονους —και μεγαλύτερους σε ηλικία— ανθρώπους να περιμένουν δύο δεκαετίες μέχρι να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής. Η κυβέρνηση οφείλει να παραδεχτεί ότι το μοντέλο της «κερδισμένης» (μέσω προϋποθέσεων) μόνιμης διαμονής είναι σκληρό και αντιπαραγωγικό, και να εγκαταλείψει οριστικά αυτά τα σχέδια».

Πηγές από το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφεραν ότι δρομολογούνται διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου στην Κόμφορτ μια επικαιροποιημένη επιστολή. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε μεμονωμένες υποθέσεις. Όλες οι αιτήσεις για άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζονται προσεκτικά, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης, σύμφωνα με τους κανόνες μετανάστευσης και με βάση τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο αιτών».

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