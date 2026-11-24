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Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία του Νόρφολκ γνωστοποίησε ότι έλαβε κλήση λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή της κατοικίας.

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Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones και ελικόπτερο, προκειμένου να ελεγχθεί η ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άνδρες εντός του κτήματος. Όπως διευκρίνισαν οι Αρχές, κατά τη στιγμή του περιστατικού η κατοικία δεν είχε ενοίκους.

Από την πλευρά του, το Παλάτι του Κένσινγκτον απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με ζητήματα ασφαλείας.

Η εξοχική κατοικία, γνωστή ως Anmer Hall, βρίσκεται στο κτήμα Σάντρινγχαμ και δεν αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Το πριγκιπικό ζευγάρι δεν διαμένει εκεί σε μόνιμη βάση, αλλά χρησιμοποιεί το ακίνητο ως εξοχικό καταφύγιο, κυρίως κατά τη διάρκεια των εορταστικών περιόδων και των διακοπών.

Με πληροφορίες από BBC