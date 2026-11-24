Διαρρήκτες μπήκαν στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ - Reuters

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Διάρρηξη σημειώθηκε στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ της Αγγλίας, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν το περιστατικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, άγνωστοι φέρονται να εισέβαλαν στο Άνμερ Χολ το βράδυ της Τρίτης.

Η πολυτελής έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, βρίσκεται στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, ιδιοκτησίας του βασιλιά Καρόλου. Το ακίνητο είχε προσφερθεί ως γαμήλιο δώρο στο πριγκιπικό ζευγάρι από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

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Την ώρα της διάρρηξης, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις, βρίσκονταν στο Γουίνδσορ και όχι στην εξοχική τους κατοικία.

Διαρρήκτες μπήκαν στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ – Φωτογραφία: Reuters

Το αγαπημένο καταφύγιο της οικογένειας στο Νόρφολκ

Το Άνμερ Χολ αποτελεί ένα από τα αγαπημένα καταφύγια της οικογένειας, καθώς εκεί περνούν συχνά τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές τους, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις και το φορτωμένο πρόγραμμα της βασιλικής ζωής.

Η διάρρηξη προκαλεί ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις κατοικίες της βασιλικής οικογένειας, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, όπως και τα παιδιά τους, έχουν συνεχή προστασία.

Νέο περιστατικό μετά τη διάρρηξη στο Γουίνδσορ

Το συμβάν στο Άνμερ Χολ έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη διάρρηξη που είχε σημειωθεί το 2024 στο Σο Φαρμ, στο κτήμα του κάστρου του Γουίνδσορ.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η εισβολή, αλλά και στο κατά πόσο οι δράστες γνώριζαν ότι πρόκειται για κατοικία της βασιλικής οικογένειας.