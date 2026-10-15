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Αναίσθητη σε δρόμο του Λονδίνου, πιθανότατα μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν, η οποία συνδέεται μέσω γάμου με την κυβερνώσα οικογένεια Αλ Ναχιάνγυναίκα, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Δίπλα της ήταν ένα παιδί τριών, που έπαιζε χωρίς επίβλεψη.

Η γυναίκα, είχε αποδεχθεί την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου για το περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026 και το δικαστήριο της επέβαλε διετή κοινοτική ποινή με υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 λιρών και υποχρεώθηκε να καταβάλει 1.000 λίρες για τα δικαστικά έξοδα της κατηγορούσας αρχής.

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Κατά την ακροματική διαδικασία και βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, η Αλ Ναχιάν εντοπίστηκε στις 13 Ιουνίου πεσμένη μπροστά σε κιγκλιδώματα στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα σε έναν άνδρα ο οποίος επίσης ήταν αναίσθητος. Σε κοντινή απόσταση, ένα τρίχρονο παιδί έπαιζε ξυπόλυτο χωρίς κανείς να το επιβλέπει.

Περαστικοί έσπευσαν να το προστατέψουν και κάλεσαν την αστυνομία και αντικείμενα που συνδέονται με χρήση ναρκωτικών φέρεται να βρέθηκαν ανάμεσα στα προσωπικά της είδη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν παράνομες ουσίες στο σημείο.

⛔️ British police found Emirati president Mohammed bin Zayed’s cousin sitting in London streets with an overdose cocaine shot‼️ https://t.co/xJLZX012Xg — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) October 14, 2026

Η Μάχρα Αλ Ναχιάν φέρεται να αποτελεί μέλος της κυβερνώσας βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 8.000 λιρών.

Στην Αγγλία έγινε γνωστή μετά από αυτό το περιστατικό και την δικαστική διαδικασία που ακολούθησε.

Ο συνήγορος υπεράσπισής της υποστήριξε ότι η Αλ Ναχιάν δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών την ημέρα κατά την οποία εντοπίστηκε αναίσθητη. Ανέφερε ότι η κατάστασή της οφειλόταν σε εξάντληση, έπειτα από χρήση κοκαΐνης τις προηγούμενες ημέρες.