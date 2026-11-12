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Το περιστατικό εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των δύο αθλητών και των ομάδων τους, προκαλώντας την επέμβαση του προσωπικού ασφαλείας του χώρου.

Ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζεται τραυματισμένος, καταγγέλλοντας την αιφνιδιαστική επίθεση που δέχθηκε από τον Ρώσο μαχητή και τους συνοδούς του.

Οι τοπικές αρχές οδήγησαν τους εμπλεκόμενους σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση λόγω της δημόσιας φύσης του επεισοδίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για συλλήψεις.

Η ένταση αποτελεί συνέχεια μακροχρόνιων αντιπαραθέσεων μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της οικογένειας Νουρμαγκομέντοφ, ενώ το επεισόδιο δεν έχει επιφέρει μέχρι στιγμής αλλαγές στους προγραμματισμένους αγώνες.

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11) στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστές τον πρωταθλητή ελαφρών βαρών του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, και τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι. Ο τελευταίος παραχωρούσε συνέντευξη στο λόμπι πολυτελούς ξενοδοχείου, όταν δέχθηκε επίθεση από τον Ρώσο μαχητή.

Το περιστατικό γρήγορα κλιμακώθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν και άτομα από τις ομάδες των δύο αθλητών. Λίγο αργότερα, ο Ντβαλισβίλι ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο.

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Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο διακρίνεται ο Γεωργιανός να μιλά μπροστά στην κάμερα, όταν ο Νουρμαγκομέντοφ τον πλησιάζει από πίσω, συνοδευόμενος από αρκετά άτομα. Ο Ρώσος φαίνεται να τον χαστουκίζει, προκαλώντας την αντίδρασή του. Αμέσως μετά, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, με αρκετούς παρευρισκομένους να εμπλέκονται και το προσωπικό ασφαλείας να προσπαθεί να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili pic.twitter.com/SGJzkQdFif November 11, 2026

«Ήρθαν από πίσω σαν φίδια, τι είδους άντρες είστε;»

Μετά το επεισόδιο, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και τους συνοδούς του ότι του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, υποστηρίζοντας ότι τόσο εκείνος όσο και ένας φίλος του βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολυάριθμα άτομα.

«Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε».

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Την ίδια στιγμή, ο γνωστός δημοσιογράφος του MMA, Άριελ Χελγουάνι, μετέδωσε ότι οι αρχές του Άμπου Ντάμπι είχαν θέσει υπό κράτηση τους εμπλεκομένους για ανάκριση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ενημέρωσή του το βράδυ της Τετάρτης, όλοι όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή, μεταξύ των οποίων ο Ντβαλισβίλι και ο φίλος του, είχαν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα.

Ο δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι, βάσει των πληροφοριών του, ο Γεωργιανός δεν είχε υποβάλει μήνυση. Ωστόσο, η αστυνομία φέρεται να παρενέβη λόγω του γεγονότος ότι η συμπλοκή σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις τοπικές αρχές σχετικά με συλλήψεις ή απαγγελία κατηγοριών.

Khabib'in kuzeni ve MMA dövüşçüsü Usman Nurmagomedov, kardeşini yenen UFC dövüşçüsü Merab Dvalishvili'ye saldırdı. pic.twitter.com/5cLqe7RsYS Advertisement November 11, 2026

Η αντιπαράθεση με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ

Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί συνέχεια μιας μακροχρόνιας έντασης ανάμεσα στον Ντβαλισβίλι και την πλευρά των Νουρμαγκομέντοφ, η οποία κρατά σχεδόν δύο χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός είχε αντιμετωπίσει τον Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, ξάδελφο του Ουσμάν, στο UFC 311, καταφέρνοντας να επικρατήσει και να διατηρήσει τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει πριν από τον αγώνα, όταν ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο», κατηγορώντας τον παράλληλα για έλλειψη σεβασμού.

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Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις αθλητικές διοργανώσεις. Τον Αύγουστο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ενός από τους πιο γνωστούς πρώην πρωταθλητές στην ιστορία του UFC.

🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA.



“My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman… pic.twitter.com/Wk3ewKU63K Advertisement November 11, 2026

Οι αγώνες του Σαββάτου και το μέλλον του Ουσμάν

Η συμπλοκή σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση Real American Freestyle, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η αναμέτρηση του Ντβαλισβίλι με τον πρώην διεκδικητή του τίτλου του UFC, Μάρλον Μοράες. Παράλληλα, ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ αναμένεται να αντιμετωπίσει τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Ουράια Φέιμπερ.

Την ίδια ώρα, το μέλλον του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ στο PFL παραμένει αβέβαιο. Ο αθλητής βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας ως προς τις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό του, ενώ έχουν ενταθεί οι φήμες για πιθανή μετακίνησή του στο UFC μέσα στο 2027.

Δεν αποκλείεται, πάντως, το επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι να επηρεάσει τις επαγγελματικές του εξελίξεις, εφόσον υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση από τις τοπικές αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου.

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Ξεκαθάρισε τις αναφορές σε συλλήψειςΜείωσε την επανάληψη των δηλώσεων

Με πληροφορίες από: thenationalnews.com