Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο φορώντας ένα ιστορικό κολιέ 103 ετών από τη βασιλική συλλογή.

Το συγκεκριμένο κόσμημα με μαργαριτάρια, διαμάντια και έναν μεγάλο αμέθυστο είχε να εμφανιστεί δημόσια από το 2012.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνδύασε το κολιέ με τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα από το 1981.

Η εμφάνιση αυτή ανέδειξε δύο σημαντικά κειμήλια της βασιλικής οικογένειας, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα σπάνιο κόσμημα έπειτα από 14 χρόνια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπήρχε το εντυπωσιακό μοβ φόρεμα, υπήρχε η λάμψη του κόκκινου χαλιού, όμως το πραγματικό ενδιαφέρον στην εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον κρυβόταν στα κοσμήματά της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο ένα κόσμημα με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, το οποίο είχε να εμφανιστεί δημόσια 14 χρόνια.

Το κολιέ των 103 ετών

Το εντυπωσιακό κολιέ αποτελεί μέρος της βασιλικής συλλογής από το 1923, όταν η βασίλισσα Αλεξάνδρα το χάρισε στην Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάιον, τη μελλοντική βασιλομήτορα, με αφορμή τον γάμο της με τον μελλοντικό βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄.

Το κόσμημα αποτελείται από τρεις σειρές μαργαριταριών, διαμάντια και αμέθυστους, με έναν μεγάλο αμέθυστο σε σχήμα καρδιάς να δεσπόζει στο κέντρο. Η τελευταία γνωστή δημόσια εμφάνισή του ήταν το 2012, όταν το φόρεσε η Καμίλα στην πρεμιέρα του «Skyfall». Η Κέιτ επέλεξε να το φορέσει σε μεγαλύτερο μήκος, αφήνοντας τον κεντρικό αμέθυστο να ξεχωρίζει πάνω από το βαθύ ντεκολτέ του μοβ φορέματός της.

Τα σκουλαρίκια της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η εμφάνιση είχε όμως και μια ακόμη σύνδεση με τη βασιλική οικογένεια. Στα αυτιά της Κέιτ βρίσκονταν τα Collingwood Pearl Drop Earrings, τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια με διαμάντια που είχαν δοθεί στην πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1981, την περίοδο των αρραβώνων της.

Η Νταϊάνα τα είχε φορέσει σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει στην Κέιτ, η οποία τα έχει επιλέξει επανειλημμένα σε επίσημες περιστάσεις. Αυτή τη φορά, τα γνώριμα σκουλαρίκια βρέθηκαν δίπλα σε ένα πολύ πιο σπάνιο κόσμημα: ένα βασιλικό κειμήλιο που επέστρεψε στο προσκήνιο έπειτα από 14 χρόνια.