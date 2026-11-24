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Αν και δεν προκλήθηκαν λειτουργικά προβλήματα στις πτήσεις, ειδικοί εκτιμούν ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τη δραστηριότητα ρωσικού πολεμικού πλοίου στην περιοχή.

Το περιστατικό εξετάζεται ως πιθανή κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για μία από τις εκτενέστερες παρεμβολές τέτοιας κλίμακας κοντά σε βρετανικά εδάφη.

Παρά την απουσία επίσημης επιβεβαίωσης για την προέλευση των σημάτων, αναλυτές θεωρούν πως η ισχύς του εξοπλισμού που απαιτήθηκε υποδεικνύει τη χρήση στρατιωτικής πλατφόρμας για την παρεμπόδιση της δυτικής επιτήρησης.

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Σε επιφυλακή βρίσκεται για ακόμη μία φορά η ΕΕ, καθώς ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο έπλεε σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων από τις βρετανικές ακτές, φέρεται να προκάλεσε παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, με αποτέλεσμα περίπου 140 αεροσκάφη να χάσουν προσωρινά το σήμα GPS, προκαλώντας ανησυχία για την επέκταση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Περίπου 140 αεροσκάφη έχασαν το σήμα GPS

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, όταν περίπου 140 αεροσκάφη αντιμετώπισαν απώλεια σήματος GPS. Οι πτήσεις είχαν απογειωθεί, μεταξύ άλλων, από το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

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Russian warship ‘jammed GPS’ on 140 planes including Ryanair and EasyJet off UK coast https://t.co/OkpyEyyOIV — The Sun (@TheSun) November 24, 2026

Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας αεροπορικών πληροφοριών Hexbird, μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν ένα αεροσκάφος της Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, μια πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, καθώς και πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

Οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν προκάλεσαν λειτουργικά προβλήματα στις πτήσεις. Τα αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να επιχειρούν ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμο το σήμα GPS.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός μιας τέτοιας παρεμβολής με μια δεύτερη τεχνολογική αστοχία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται μια πιθανή κατάρρευση των συστημάτων της NATS, του φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Ρωσίας, θα πρόκειται για μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις παρεμβολών τέτοιας κλίμακας τόσο κοντά στη Βρετανία, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί κλιμάκωση των υβριδικών επιχειρήσεων της Μόσχας.

Το μεγαλύτερο περιστατικό παρεμβολών GPS στη Βόρεια Θάλασσα

Το συμβάν θεωρείται το μεγαλύτερο περιστατικό παρεμβολών στο σύστημα GPS στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας κατά το τελευταίο έτος.

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Σύμφωνα με την ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επτά πτήσεις που ανέφεραν απώλεια σήματος GPS οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Η ανάλυση της Hexbird έδειξε ότι περίπου 40 από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια περίοδο, φορτηγά πλοία με ρωσική σημαία κινούνταν νοτιότερα, με κατεύθυνση προς τη Μάγχη.

Η Hexbird, πάντως, δεν κατέληξε σε οριστικό συμπέρασμα για την προέλευση των παρεμβολών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ούτε ταυτοποιείται η νηοπομπή ως η πηγή (της παρεμβολής), αλλά ούτε και αποκλείεται».

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Ο ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο, δρ Τόμας Γουίθινγκτον, εκτίμησε ότι ενδεχόμενη ρωσική εμπλοκή θα συνιστούσε σημαντική διεύρυνση των επιχειρήσεων παρεμβολής σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουμε δει μέχρι σήμερα»

«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουμε δει μέχρι σήμερα», δήλωσε στην εφημερίδα, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει άλλη περίπτωση κατά την οποία ανάλογη δραστηριότητα να έχει καταγραφεί τόσο δυτικά. «Είναι η πρώτη φορά, απ’ όσο γνωρίζω, που βλέπουμε κάτι τέτοιο τόσο δυτικά. Αλλά ταυτόχρονα δεν πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία», τόνισε.

Η εκτίμησή του εντάσσεται στη συζήτηση για τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, δηλαδή ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες παρεμβάσεις, χωρίς να συνιστούν απαραίτητα άμεση στρατιωτική επίθεση.

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Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ανεξάρτητος αναλυτής ναυτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η πιθανότερη πηγή των παρεμβολών ήταν το πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή και όχι κάποιο από τα τρία εμπορικά σκάφη. «Το ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν σχεδόν σίγουρα η πηγή των παρεμβολών στο GPS και όχι τα εμπορικά πλοία», υποστήριξε, ενώ εκτίμησε ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελούσε αντίδραση στη στενή παρακολούθηση της ρωσικής νηοπομπής από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Τα παρακολουθούσαν σε όλη τη διαδρομή τους στη Βόρεια Θάλασσα», ανέφερε. «Πιστεύω ότι η μικρή διάρκεια των παρεμβολών, η τοποθεσία και τα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια αντίδραση με στόχο να αποτρέψει τη δυτική επιτήρηση αυτών των πλοίων».

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Η συγκεκριμένη ερμηνεία παραμένει εκτίμηση του αναλυτή και δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη έρευνα.

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Οι παρεμβολές GPS, γνωστές διεθνώς ως jamming, προκαλούνται όταν ένας πομπός εκπέμπει ραδιοσήματα που παρεμβαίνουν στη λήψη των δορυφορικών σημάτων από τους δέκτες ενός αεροσκάφους.

Όταν οι παρεμβολές είναι αρκετά ισχυρές, ο δέκτης δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τη θέση ή τον χρόνο, στοιχεία απαραίτητα για τη δορυφορική πλοήγηση.

Ryanair, easyJet and British Airways planes ‘jammed by Putin’s warship’ off Britain’s coast https://t.co/R9fTx2nKD6 Advertisement November 23, 2026

Αυτό δεν σημαίνει ότι το αεροσκάφος χάνει αυτομάτως τη δυνατότητα να πετάξει ή να προσγειωθεί, καθώς υπάρχουν άλλα συστήματα πλοήγησης και διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, οι εκτεταμένες παρεμβολές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες στα πληρώματα, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης αεροπορικής κίνησης.

Ο Ράμσεϊ Φάραγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πλοήγησης της Βρετανίας, επισήμανε ότι οι παρεμβολές κάλυψαν μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

«Ήταν μια πολύ μεγάλη περιοχή και επομένως θα απαιτούνταν εξοπλισμός σημαντικής ισχύος, ο οποίος πιθανότατα θα βρισκόταν σε μια ειδική στρατιωτική πλατφόρμα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η σχετικά μεγάλη απόσταση της πιθανής πηγής από τις βρετανικές ακτές περιόρισε τον κίνδυνο πρόσθετων επιπτώσεων.

«Η Βρετανία στάθηκε αρκετά τυχερή που το περιστατικό συνέβη τόσο μακριά από την ακτή, επειδή δεν θα θέλαμε παρεμβολές GPS τέτοιας ισχύος να επηρεάσουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς ψηφιακού ραδιοφώνου DAB», εξήγησε.