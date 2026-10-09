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Η ανίχνευση των ουσιών επιβεβαιώνεται τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική ανάλυση, ωστόσο εκκρεμεί ο απαραίτητος ποσοτικός προσδιορισμός τους.

Οι ειδικοί εξετάζουν αν ο συνδυασμός των συγκεκριμένων ουσιών προκάλεσε τον θάνατο, καθώς ενδέχεται να επιφέρουν άπνοια και πτώση της πίεσης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, τα οποία θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και της εκπομπής «Live News», στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή εντοπίστηκαν δύο αναισθητικές ουσίες: η προποφόλη και η μιδαζολάμη.

Όπως αναφέρεται, η παρουσία των δύο ουσιών φέρεται να επιβεβαιώνεται τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική τοξικολογική ανάλυση. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός, ο οποίος αναμένεται να δείξει σε ποιες συγκεντρώσεις ανιχνεύθηκαν οι ουσίες.

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Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι η παρουσία και των δύο ουσιών φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις δύο αναλύσεις, διευκρινίζοντας ότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός των ποσοτήτων.

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες χορήγησης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν σχετικά με την ποσότητα των ουσιών που εντοπίστηκαν, αλλά και τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το «Live News» μετέδωσε ότι ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατό του, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση των ευρημάτων πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τις συγκεντρώσεις των ουσιών και τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Στο ίδιο ρεπορτάζ διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι ο συνδυασμός των δύο ουσιών θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρος ακόμη και για έναν υγιή άνθρωπο. Ιατροδικαστικές πηγές αναφέρουν ότι συνέργεια των ουσιών μπορεί να προκαλέσει άπνοια και πτώση της πίεσης.

Η ακριβής συμβολή τους στον θάνατο, ωστόσο, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί μόνο από την αναφορά της παρουσίας τους, χωρίς να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αναμένονται τα ευρήματα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης από τον ειδικό σύμβουλο που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην πληρέστερη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από τα τοξικολογικά ευρήματα και τη σημασία τους για την υπόθεση.