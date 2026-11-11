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Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας την έκθεση ενός μικρού μαθητή δημοτικού που αφιέρωσε μία από τις ευχές του στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο μικρός Θοδωρής απαντά σε ένα σχολικό θέμα με τίτλο τι θα ζητούσε από ένα τζίνι αν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αμέσως τρεις ευχές.

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Η τρίτη ευχή που συγκίνησε

Ο μαθητής αρχικά εύχεται να γίνει πλούσιος και στη συνέχεια να γίνει αθάνατος. Η τρίτη του ευχή, ωστόσο, είναι εκείνη που ξεχωρίζει:

«Στην τρίτη ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. “Αμέσως”, είπε το τζίνι. Και ήρθε ο Μαζωνάκης, και του είπε ένα τραγούδι. Και έτσι το τζίνι χάθηκε στο πιθάρι».

Η παιδική φαντασία και η επιθυμία του Θοδωρή να ακούσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να του τραγουδά αποτυπώθηκαν στην έκθεσή του, προκαλώντας συγκίνηση.

Το σχόλιο της δασκάλας

Τη νοσταλγία και την αγάπη του μικρού μαθητή για τον καλλιτέχνη φαίνεται πως εκτίμησε και η δασκάλα του, η οποία έγραψε κάτω από την έκθεση: «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο την αυθόρμητη και τρυφερή ευχή του παιδιού, που θέλησε να συμπεριλάβει τον αγαπημένο του τραγουδιστή στις τρεις μεγαλύτερες επιθυμίες του.