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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με το ιατρείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο συνδέεται με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η λειτουργία του χώρου ως κέντρου εναλλακτικών θεραπειών, ένα νέο πρόσωπο-«κλειδί» και ο χειρισμός του μηχανισμού πλασμαφαίρεσης.

1. Ο χώρος εναλλακτικών θεραπειών

Σύμφωνα με έγγραφα του 2025, ο χώρος στην Πατριάρχου Ιωακείμ δηλωνόταν αρχικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ως παράρτημα του κεντρικού ιατρείου στην Καρνεάδου, προτού ανασταλεί η λειτουργία του.

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Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν εξοπλισμοί όπως κρεβάτια μασάζ και εξαρτήματα οζονοθεραπείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο χώρος λειτουργούσε με τη συμμετοχή διάφορων επαγγελματιών (όπως υπνοθεραπευτών, φυσικοθεραπευτών και συμβούλων ψυχικής υγείας) οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες κατόπιν ραντεβού.

2. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι συναγερμοί

Η έρευνα εξετάζει τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στον τραγουδιστή, και συγκεκριμένα τον τρόπο διαχείρισης των συναγερμών (alerts).

Σύμφωνα με καταθέσεις προσωπικού, υπήρχε μέθοδος παράκαμψης των ειδοποιήσεων με την αποσύνδεση των σωλήνων από τον ασθενή και τη σύνδεσή τους με φιάλες φυσιολογικού ορού. Με αυτόν τον τρόπο, το μηχάνημα διατηρούνταν σε αδράνεια χωρίς να ενεργοποιούνται συναγερμοί, παρόλο που η πραγματική θεραπεία είχε διακοπεί.

3. Η ασθενής στο διπλανό δωμάτιο

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο της 38χρονης Ελβετίδας που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο κάνοντας την ίδια θεραπεία τη στιγμή της κατάρρευσης του καλλιτέχνη. Πρόκειται για ιδιοκτήτρια κέντρου ολιστικών θεραπειών που είχε ταξιδέψει στην Αθήνα, η παρουσία της οποίας εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.