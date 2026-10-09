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Η 56χρονη γιατρός υποστηρίζει πως η μέθοδος είναι ασφαλής, ενώ ο σύζυγός της ισχυρίζεται ότι αγνοούσε την εφαρμογή της στην κόρη τους.

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στον οργανισμό του εκλιπόντος εντόπισαν προποφόλη και βενζοδιαζεπίνες, με τις Αρχές να διερευνούν την επίδραση του συνδυασμού τους.

Παράλληλα, εξετάζεται η άρνηση των γιατρών να συνοδεύσουν τον ασθενή στο νοσοκομείο, καθώς και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού με μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό.

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Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να διευκρινιστεί εάν η ίδια είχε υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη γιατρός φέρεται να έχει υποστηρίξει στην απολογία της ότι πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη θεραπεία και στην 19χρονη κόρη της, καθώς θεωρεί τη μέθοδο ασφαλή. Από την πλευρά του, ο 58χρονος σύζυγός της και επίσης κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η διαδικασία είχε εφαρμοστεί στην κόρη τους.

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Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από τη μητέρα της.

Οι ισχυρισμοί της γιατρού για την πλασμαφαίρεση

Η 56χρονη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση είναι ασφαλής διαδικασία, επισημαίνοντας πως οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωσή της.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν», φέρεται να ανέφερε στην απολογία της, προσθέτοντας ότι το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό και ο ασθενής δεν χάνει αίμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη υποστήριξε ακόμη ότι διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία στην οποία, όπως ισχυρίζεται, υπέβαλε την κόρη της.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο ποινικολόγος Κώστας Ντάλτας, το επιχείρημα της γιατρού είναι ότι θεωρούσε τη μέθοδο τόσο ακίνδυνη, ώστε την εφάρμοσε ακόμη και στο παιδί της.

Ο 58χρονος παθολόγος, ωστόσο, φέρεται να διαχωρίζει τη θέση του ως προς τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε για τη θεραπεία στην κόρη τους και ότι, εάν πράγματι πραγματοποιήθηκε, έγινε εν αγνοία του.

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Τα ευρήματα των εξετάσεων και οι ουσίες στον οργανισμό του τραγουδιστή

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα ευρήματα από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί, πέρα από προποφόλη, και βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμάκων με κατασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι Αρχές εξετάζουν τις πιθανές επιδράσεις των ουσιών σε συνδυασμό μεταξύ τους, καθώς η ταυτόχρονη δράση τους μπορεί να ενισχύσει την καταστολή της αναπνοής και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της έρευνας αναμένεται να αποτελέσει η ποσοτική ανάλυση, η οποία θα δείξει τις συγκεντρώσεις των ουσιών στον οργανισμό.

Η ποσοτική ανάλυση θα ακολουθήσει την ποιοτική εξέταση, κατά την οποία εντοπίζονται οι ουσίες που υπάρχουν στα δείγματα. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα πιθανά αίτια του θανάτου.

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Οι ιστολογικές εξετάσεις φέρεται να έχουν δείξει ενδείξεις ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Οι ειδικοί καλούνται πλέον να διερευνήσουν εάν υπήρχε προϋπάρχον καρδιολογικό πρόβλημα ή εάν η δράση των ουσιών συνέβαλε σε μια θανατηφόρα εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο η άρνηση των γιατρών να συνοδεύσουν τον Μαζωνάκη

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά την άρνηση των δύο γιατρών να επιβιβαστούν στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, οι γιατροί αρχικά εμφανίζονταν πρόθυμοι να συνοδεύσουν τον ασθενή, όταν πίστευαν ότι θα μεταφερόταν στον «Ευαγγελισμό». Όταν ενημερώθηκαν ότι προορισμός ήταν το «Ελπίς», όπου περίμενε ομάδα γιατρών, φέρεται να αρνήθηκαν και να αποχώρησαν, αφήνοντας τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή.

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Για το περιστατικό έχουν καταθέσει τόσο ο διασώστης μοτοσικλετιστής όσο και μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Έρευνα για τραπεζικό λογαριασμό με εκατομμύρια ευρώ

Παράλληλα, νέα διάσταση στην υπόθεση φέρεται να δίνει η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρωπαϊκή τράπεζα με εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου φέρονται να εμφανίζονται ως δικαιούχοι του λογαριασμού, ωστόσο οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και να διερευνήσουν την προέλευση των χρημάτων.

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Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν τα ποσά συνδέονται με τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Η ολοκλήρωση των τοξικολογικών αναλύσεων και η αξιολόγηση όλων των ευρημάτων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς θα συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.