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Το έργο αφορά την ανακατασκευή δεκατεσσάρων συρμών, οι οποίοι εξοπλίζονται με σύγχρονα τεχνικά συστήματα και αναβαθμισμένες υποδομές για την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών.

Η διαδικασία ανακατασκευής πραγματοποιείται στον Βόλο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως εντός του 2027, με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των δρομολογίων.

Οι αναβαθμισμένοι συρμοί διαθέτουν μεταξύ άλλων νέο σύστημα κλιματισμού, σύγχρονο φωτισμό LED και βελτιωμένες υποδομές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιβατών με αμαξίδια.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παράταση της λειτουργίας των συρμών για τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη, ενισχύοντας τη συχνότητα των δρομολογίων στη Γραμμή 1.

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Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής γραμμής, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη νέου τροχαίου υλικού.

Πριν ενταχθεί στα καθημερινά δρομολόγια, ο συρμός υποβλήθηκε με επιτυχία σε όλες τις απαραίτητες εργοστασιακές, τεχνικές και λειτουργικές δοκιμές, καθώς και στους προβλεπόμενους ελέγχους και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

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Ο συγκεκριμένος συρμός είναι ο πρώτος από τους 14 συρμούς 8ης παραλαβής που ανακατασκευάζονται πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στο στάδιο των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου πραγματοποιείται το έργο, ενώ αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται παράλληλα τέσσερις συρμοί. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου αναμένεται εντός του 2027.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η παράδοση του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του σχεδιασμού μας για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την ανανέωση του τροχαίου υλικού, την ανακαίνιση και βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών, την ενίσχυση των υποδομών και της συντήρησης της Γραμμής, αλλά και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Εντάσσεται δε στην υλοποίηση μιας δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν. Επενδύοντας στις δημόσιες συγκοινωνίες επενδύουμε στην ποιότητα ζωής και σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΥ Αθανάσιος Κοτταράς, επισήμανε: «Με την κυκλοφορία του πρώτου, πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, ξεκινά στην πράξη μια νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ. Με σεβασμό στην ιστορία και τη σημασία της Γραμμής 1, επενδύουμε στο μέλλον της. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επιβάτες μια Γραμμή Μετρό πιο αξιόπιστη και σύγχρονη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για την υλοποίηση του απαιτητικού αυτού έργου. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε η ιστορική Γραμμή 1 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν καθημερινά».

Νέες τεχνολογίες στους συρμούς της Γραμμής 1

Οι συγκεκριμένοι συρμοί βρίσκονται στις ράγες της Γραμμής 1 από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχουν πλέον συμπληρώσει περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας.

Η εκτεταμένη ανακατασκευή τους αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών συντήρησης που προκαλεί η παλαιότητά τους, αλλά και των δυσκολιών που υπάρχουν στην εξεύρεση ανταλλακτικών. Στην πράξη, πρόκειται για τη δημιουργία ενός ουσιαστικά νέου συρμού, με τη διατήρηση του υπάρχοντος μεταλλικού αμαξώματος.

Από τον αρχικό εξοπλισμό διατηρείται το μεταλλικό σασί, ενώ αντικαθίστανται τα βασικά συστήματα και ο εξοπλισμός. Οι παλιοί κινητήρες αντικαθίστανται από σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, ενώ τοποθετούνται νέος ηλεκτρολογικός και πνευματικός εξοπλισμός, σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης επιβατών και αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας.

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Με το πρόγραμμα ανακατασκευής, στόχος είναι οι συρμοί να μπορούν να παραμείνουν σε αξιόπιστη λειτουργία για τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο τα μηχανολογικά και τεχνικά συστήματα των συρμών. Σημαντικές αλλαγές γίνονται και στο εσωτερικό τους, οι οποίες θα είναι άμεσα αντιληπτές από τους επιβάτες.

Οι ανακατασκευασμένοι συρμοί θα διαθέτουν:

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Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) .

. Νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης επιβατών .

. Βελτιωμένες υποδομές προσβασιμότητας , μεταξύ άλλων για την ασφαλέστερη μεταφορά αμαξιδίων.

, μεταξύ άλλων για την ασφαλέστερη μεταφορά αμαξιδίων. Νέο εσωτερικό , με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις. Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, με στόχο καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.

Περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις

Η ανακατασκευή των 14 συρμών αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών.

Μέσω της ανανέωσης του στόλου επιδιώκεται η δημιουργία των προϋποθέσεων για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις, σε μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες γραμμές του δικτύου της Αθήνας.

Το έργο πραγματοποιείται στον Βόλο από την ισπανική εταιρεία CAF, για λογαριασμό της ΣΤΥ, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

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