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Νέοι συρμοί θα προστεθούν στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (26/9) λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) παρατείνεται έως τις 02:10.

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Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.