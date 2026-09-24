Νέοι συρμοί θα προστεθούν στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (26/9) λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) παρατείνεται έως τις 02:10.
Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια:
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,
- από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,
- από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,
- από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.
Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.