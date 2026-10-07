Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νέο φθινοπωρινό σύστημα πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, τερματίζοντας το σύντομο διάλειμμα καλοκαιρίας με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη από το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενα σταδιακά προς τα ηπειρωτικά τμήματα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα ενισχυθεί, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, με τη δυτική Ελλάδα να δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, αν και δεν αναμένεται γενικευμένη ακραία κακοκαιρία.

Οι προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες παραμένουν υπό εξέταση και απαιτούν συνεχή ενημέρωση, καθώς η εξέλιξη των φαινομένων ενδέχεται να μεταβληθεί.

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Το σύντομο διάλειμμα καλοκαιρίας τελειώνει σταδιακά. Το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ο καιρός παραμένει ήπιος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως από την Πέμπτη ένα νέο φθινοπωρινό σύστημα πλησιάζει από τα δυτικά. Το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι οι βροχές και οι κατά τόπους καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Τετάρτη βράδυ: Ήρεμος καιρός πριν από την αλλαγή

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Στην Αττική το βράδυ θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογη βροχή. Η θερμοκρασία θα υποχωρεί σταδιακά μετά τη δύση του ήλιου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, με σχετικά ήπια θερμοκρασία για την εποχή.

Στις θάλασσες η κατάσταση θα είναι γενικά ομαλή, ωστόσο οι ναυτιλλόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, καθώς η μεταβολή από τα δυτικά θα ενισχύσει κατά τόπους τους ανέμους τις επόμενες ημέρες.

Πέμπτη: Οι πρώτες βροχές από τα δυτικά

Από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου αρχίζει η αλλαγή. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η Αθήνα αναμένεται να μείνει έξω από την πρώτη φάση της μεταβολής, με θερμοκρασίες σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν οι νεφώσεις, χωρίς αρχικά έντονα φαινόμενα.

Παρασκευή: Περισσότερες περιοχές μπαίνουν στις βροχές

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Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η αστάθεια επεκτείνεται. Ιόνιο, δυτική και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία τμήματα της κεντρικής χώρας θα έχουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά, χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να διαφαίνεται γενικευμένο πρόβλημα.

Σάββατο: Η μεταβολή γίνεται γενικότερη

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Βροχές προβλέπονται στα δυτικά και σταδιακά σε περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Το Ιόνιο εμφανίζεται ως μία από τις περιοχές που μπορεί να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

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Κυριακή: Τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το σύστημα αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα. Η Μακεδονία και τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες βροχών, ενώ στα δυτικά η αστάθεια θα επιμένει κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Δευτέρα: Αστάθεια και προς το Αιγαίο

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Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η αστάθεια αναμένεται να κινηθεί περισσότερο προς τα ανατολικά, με το βόρειο Αιγαίο να μπαίνει στη ζώνη των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν φαίνεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, να βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας μεταβολής. Στα νοτιοανατολικά αναμένονται κατά περιόδους νεφώσεις, ενώ η πιθανότητα έντονων φαινομένων είναι μικρότερη σε σχέση με τη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Η εικόνα αυτή, πάντως, χρειάζεται επικαιροποίηση όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.

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Τι πρέπει να προσέξουμε

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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, με τα σημερινά στοιχεία, δεν διαφαίνεται γενικευμένη ακραία κακοκαιρία αλλά μία οργανωμένη φθινοπωρινή μεταβολή. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και γενικότερα τη δυτική Ελλάδα, ενώ από το Σαββατοκύριακο αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής σε κεντρικά και βόρεια τμήματα. Οι προγνώσεις για Κυριακή και Δευτέρα έχουν ακόμη σημαντικό περιθώριο μεταβολής και χρειάζονται καθημερινή επικαιροποίηση.