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Το ζώο είχε αναπτύξει έντονη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και πλησίαζε επανειλημμένα κατοικημένες περιοχές παρά τις προσπάθειες αποτροπής.

Ο λύκος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και την ανάλυση γενετικού υλικού, ενώ αναμένεται η μεταφορά του στον «Αρκτούρο».

Οι αρχές διερευνούν αν το συγκεκριμένο ζώο συνδέεται με δύο πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων που καταγράφηκαν στο Κρυονέρι και το Ολυμπιακό Χωριό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Δασική Αρχή, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις με στόχο τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του είδους.

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του λύκου που είχε προκαλέσει ανησυχία στην Πάρνηθα, καθώς είχε αναπτύξει έντονη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και εμφανιζόταν επανειλημμένα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η ειδική ομάδα που είχε συγκροτηθεί για την απομάκρυνσή του κατάφερε να εντοπίσει τον λύκο και να τον συλλάβει τα ξημερώματα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση.

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Πρόκειται για ραδιοσημασμένο αρσενικό λύκο, ο οποίος είχε καταγραφεί αρκετές φορές να κινείται στην περιοχή μεταξύ Κρυονερίου και Βαρυμπόμπης. Η συμπεριφορά του είχε οδηγήσει στην εφαρμογή ειδικού σχεδίου, με στόχο να αποτραπούν νέες προσεγγίσεις προς κατοικημένες ζώνες.

Εξετάζεται αν συνδέεται με τις επιθέσεις

Το ζώο μεταφέρεται αρχικά σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων και την ανάλυση γενετικού υλικού. Στη συνέχεια αναμένεται να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα.

Παράλληλα, διερευνάται εάν πρόκειται για τον λύκο που έχει συνδεθεί με τα δύο περιστατικά επιθέσεων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό. Η απάντηση αναμένεται από τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης.

Είχαν προηγηθεί προσπάθειες απώθησης

Πριν αποφασιστεί η σύλληψή του, είχαν προηγηθεί επιχειρήσεις ενεργητικής απώθησης από συνεργεία της «Καλλιστώς» και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Οι ειδικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και εφάρμοζαν μεθόδους που στόχευαν στο να αποτρέψουν το ζώο από το να πλησιάζει ανθρώπους και κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο λύκος απέφευγε μεν την ομάδα επέμβασης, χωρίς όμως να δείχνει αντίστοιχη αποφυγή απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία γενικότερα.

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Μάλιστα, μετά την επιχείρηση απώθησης στη Βαρυμπόμπη, καταγράφηκε μετακίνησή του προς το Ολυμπιακό Χωριό, όπου αναφέρθηκαν νέες προσεγγίσεις.

Υπό αυτά τα δεδομένα, αποφασίστηκε η σύλληψη και η οριστική απομάκρυνσή του από την περιοχή.

Η ανακοίνωση του γ.γ. Δασών

Την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Στάθης Σταθόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

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Όπως ανέφερε, η ομάδα συγκροτήθηκε σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του ΥΠΕΝ και κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει άμεσα τον λύκο, ο οποίος είχε αναπτύξει ισχυρή εξοικείωση με τον άνθρωπο στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ραδιοσημασμένο ζώο απομακρύνθηκε από την περιοχή και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις γενετικού υλικού, πριν οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου».

Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, στην επιχείρηση συμμετείχαν η αρμόδια Δασική Αρχή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί από συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις.

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Όπως υπογράμμισε, η επιχείρηση είχε ως στόχο να μην κλιμακωθεί περαιτέρω το περιστατικό, με γνώμονα τόσο τη δημόσια ασφάλεια των κατοίκων όσο και την προστασία του ίδιου του είδους.

Ο γενικός γραμματέας Δασών ανέφερε, τέλος, ότι η επιχείρηση στην Πάρνηθα έρχεται σε συνέχεια δύο αντίστοιχων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Χαλκιδική και την Πολίχνη κατά το διάστημα 2025-2026.

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