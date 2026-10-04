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Γενετικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζώο είχε επιτεθεί σε άνθρωπο τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ πλέον προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές και κυνηγά κατοικίδια ζώα.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης του λύκου, ο οποίος παρακολουθείται μέσω ειδικού πομπού για την προστασία των πολιτών και του ίδιου.

Μετά την αιχμαλωσία του, ο λύκος θα μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου για κτηνιατρικό έλεγχο και φιλοξενία, καθώς η εξοικείωσή του αποδίδεται εν μέρει στην ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διαχείριση της κατάστασης απαιτεί τον περιορισμό των σκουπιδιών και τη σωστή προστασία των ζώων, ώστε να αποτραπεί η προσέλκυση άγριων λύκων κοντά στους ανθρώπους.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση λύκου από την Πάρνηθα, καθώς η συμπεριφορά του ζώου έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο γενικός συντονιστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, Σπύρος Ψαρούδας, γενετικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον ίδιο λύκο που είχε επιτεθεί σε άνθρωπο στο Τατόι τον περασμένο Φεβρουάριο.

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Ο λύκος είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο και τότε οι ειδικοί του τοποθέτησαν πομπό, ώστε να παρακολουθούν τις μετακινήσεις του. Το τελευταίο διάστημα έχει απομονωθεί, πλησιάζει κατοικημένες περιοχές και έχει αρχίσει να κυνηγά κατοικίδια.

Ανησυχία για την εξοικείωση με τον άνθρωπο

Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκαλούν ανησυχία είναι η εξοικείωση του ζώου με την ανθρώπινη παρουσία, καθώς φαίνεται να έχει περιοριστεί ο φυσικός φόβος του απέναντι στους ανθρώπους.

Η οργάνωση Καλλιστώ χαρακτηρίζει επείγον τον εντοπισμό του, όσο εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθησή του μέσω του πομπού.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει ως στόχο την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του ίδιου του ζώου.

Με βάση τον σχεδιασμό, ο λύκος αναμένεται να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, όπου θα εξεταστεί από κτηνιάτρους και στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί μαζί με άλλα ζώα.

Ο ρόλος της τροφής και η ανθρώπινη παρέμβαση

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η διαθεσιμότητα τροφής στην Πάρνηθα. Η μείωση του πληθυσμού των ελαφιών έχει οδηγήσει σε συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικής λείας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των λύκων.

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Όπως αναφέρει η Καλλιστώ, το αγριογούρουνο αποτελεί επίσης μέρος της διατροφής του λύκου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις άγριων ζώων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν δεχθεί τροφή από ανθρώπους.

Η πρακτική αυτή μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωση των άγριων ζώων με τον άνθρωπο, μειώνοντας σταδιακά την επιφυλακτικότητά τους και αυξάνοντας την πιθανότητα να αναζητούν τροφή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ο Σπύρος Ψαρούδας διευκρίνισε πάντως ότι η διαχείριση των λύκων δεν σημαίνει θανάτωσή τους. Αντίθετα, περιλαμβάνει μέτρα όπως η απομάκρυνση παραγόντων που προσελκύουν τα ζώα κοντά στους ανθρώπους, μεταξύ άλλων τα σκουπίδια, αλλά και η σωστή προστασία κατοικίδιων και αδέσποτων.

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