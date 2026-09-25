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Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένα οχήματα για να εμβολίσουν τη χρηματαποστολή και διέφυγαν αμέσως μετά την αρπαγή των τεσσάρων σάκων με τα χρήματα.

Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αξιοποιώντας στοιχεία κινητής τηλεφωνίας και πληροφορίες για τη διαδρομή.

Οι αρχές συνέλαβαν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και έναν υπάλληλο εταιρείας ασφαλείας.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 390.000 ευρώ σε τραπεζική θυρίδα, πολυτελή αυτοκίνητα και οπλισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

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Στις 25 Σεπτεμβρίου 2006, μια χρηματαποστολή της Wackenhut που κατέβαινε από το καζίνο της Πάρνηθας βρέθηκε στο στόχαστρο ενόπλων. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δράστες απέσπασαν 1.577.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αστυνομικά γεγονότα εκείνης της χρονιάς.

Η ενέδρα στη λεωφόρο Πάρνηθας

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Το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο τελεφερίκ και στο ύψος της 18ης στάσης, οι ληστές έκλεισαν τον δρόμο στο θωρακισμένο όχημα με κλεμμένο φορτηγό και το εμβόλισαν. Κουκουλοφόροι έσπασαν το παρμπρίζ με βαριοπούλα και απείλησαν τους δύο υπαλλήλους με πιστόλια και χειροβομβίδα. Άρπαξαν τέσσερις σάκους με χρήματα και διέφυγαν με δεύτερο κλεμμένο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Αρχικά τα ρεπορτάζ υπολόγιζαν τη λεία σε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ. Στις ανακοινώσεις της Αστυνομίας τον Δεκέμβριο αναφέρθηκε το ακριβέστερο ποσό των 1.577.000 ευρώ.

Από τα μπλόκα στις συλλήψεις

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε στους Θρακομακεδόνες, στο Μενίδι και στις γύρω περιοχές, χωρίς να εντοπίσει αμέσως τους δράστες. Η έρευνα αξιοποίησε πληροφορίες και στοιχεία κινητής τηλεφωνίας. Στις 5 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η εξιχνίαση και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκαν οι πρώτες συλλήψεις.

Σύμφωνα με την τότε αστυνομική ανακοίνωση, ως φερόμενος οργανωτής συνελήφθη 38χρονος πρώην υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Μαζί του συνελήφθησαν τρεις ακόμη άνδρες, ενώ αναζητούνταν άλλοι τέσσερις. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε περισσότερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και υπάλληλο εταιρείας ασφαλείας που φερόταν να παρείχε πληροφορίες για τα δρομολόγια.

Τα χρήματα και τα ευρήματα

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Σε τραπεζική θυρίδα εντοπίστηκαν 390.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε πολυτελή αυτοκίνητα που, κατά την Αστυνομία, είχαν αγοραστεί με χρήματα της ληστείας, καθώς και όπλα, χειροβομβίδα, βαριοπούλα και τραπεζικά έγγραφα. Οι τέσσερις αρχικά συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι κατηγορίες και οι αστυνομικές εκτιμήσεις της εποχής δεν πρέπει να συγχέονται με οριστική δικαστική κρίση για κάθε εμπλεκόμενο.

Μια υπόθεση με απρόσμενες προεκτάσεις

Στα ρεπορτάζ της εποχής η φερόμενη ομάδα περιγραφόταν ως ετερόκλητη: πρώην στρατιωτικός, ζαχαροπλάστης, οδηγός μεταφορών, έμπορος και άλλοι συνεργοί. Η Καθημερινή κατέγραψε ακόμη και υπόθεση απαγωγής που φερόταν να συνδέεται με διαφωνία για τη μοιρασιά της λείας. Το περιστατικό ανέδειξε πόσο κρίσιμες ήταν οι πληροφορίες για τη διαδρομή μιας χρηματαποστολής και πόσο δύσκολη μπορούσε να αποδειχθεί η άμεση σύλληψη των δραστών μετά την επίθεση.

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