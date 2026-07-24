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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δάσος της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

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Παρά τη βροχόπτωση που σημειώνεται στην περιοχή, η επιχείρηση κατάσβεσης φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού, καθώς και μέλη εθελοντικών ομάδων που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.