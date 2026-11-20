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Ένα ακόμη περιστατικό συνάντησης λύκου με άνθρωπο καταγράφηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται μια γυναίκα να βγαίνει στον δρόμο κρατώντας έναν φακό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λύκο που έχει εμφανιστεί απέναντί της.

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Παρά την παρουσία της γυναίκας, το άγριο ζώο δεν απομακρύνεται, αλλά παραμένει ακίνητο, όπως καταγράφεται στα πλάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά τη συνάντηση ο λύκος μπήκε στην αυλή του σπιτιού της γυναίκας, όπου επιτέθηκε στη γάτα της.