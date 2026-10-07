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Η εταιρεία παραγωγής υπέστη οικονομική ζημία ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Ο Νίκος Καρβέλας δυσαρεστήθηκε έντονα όταν πληροφορήθηκε την ακύρωση των VIP θέσεών του λίγες ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Η κόρη τους Σοφία Καρβέλα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ενώ το περιβάλλον του δημιουργού αναφέρεται σε προηγούμενη ισόποση κατανομή των κερδών.

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Κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα η μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Και ενώ όλοι περιμένουν πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Καρβέλας μετά την δημόσια επιστολή της πρώην συζύγου αλλά και την ανακοίνωση της εταρείας παραγωγής που στάλθηκε στα Μέσα το απόγευμα της Τετάρτης, νέα στοιχεία φωτίζουν ακόμα περισσότερο την ιδιαίτερη σχέση που είχε το πρώην καλλιτεχνικό ζευγάρι.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του δημιουργού, αποκαλύπτει πως μετά τις δύο περσινές sold out συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, ο Νίκος Καρβέλας είχε εισπράξει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό- για την ακρίβεια οι δυο τους είχαν μοιραστεί 50-50 τα κέρδη, που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ, οπότε ο ίδιος θεώρησε πως το ίδιο θα συνέβαινε και φέτος αφού η Άννα Βίσση «στηρίζει» τις ζωντανές της εμφανίσεις στο πνευματικό του έργο.

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Εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια η ίδια δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της στον Νίκο Καρβέλα, και αρκετοί είχαν απορήσει με τη λιτή αναφορά στο πρόσωπο του κατά τη διάρκεια της φετινής της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, που ζημίωσε την εταιρεία παραγωγής γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, οπότε η Άννα Βίσση αποφάσισε πως δεν θα πληρωθεί ούτε η ίδια ούτε εκείνος, πέρα από τα νόμιμα πνευματικά του δικαιώματα.

Ο Νίκος Καρβέλας, η Σοφία Καρβέλα και η Άννα Βίσση τον Δεκέμβριο του 2011 στην παρουσίαση βιβλίου του,.

Η αντίστροφη μέτρηση αυτή τη φορά ξεκίνησε μετά το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο Νίκος Καρβέλας για την ακύρωση των VIP θέσεών του λίγες ώρες πριν από τη συναυλία, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει πως η απόλυτη μούσα του είχε συμφωνήσει με αυτή την κίνηση.

Οι πιο ψύχραιμοι ελπίζουν τώρα σε μια παρέμβαση της μοναχοκόρης τους, Σοφίας, στην οποία έχουν μεγάλη αδυναμία και οι δύο, καθώς μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους γονείς της.