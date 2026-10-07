Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts δηλώνει ότι εκπλήρωσε πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τον συνθέτη Νίκο Καρβέλα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η παραγωγός εταιρεία κατέβαλε εμπρόθεσμα το ποσό των 250.000 ευρώ στον οργανισμό AUTODIA για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών δημόσιας εκτέλεσης.

Δεν υφίσταται καμία ειδική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του συνθέτη για τη συγκεκριμένη ή άλλη συναυλία ή παράσταση.

Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί οφειλών και επιφυλάσσεται για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της σε περίπτωση συνέχισης των δηλώσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα δίνει η πλευρά της Αννας Βίσση δίνοντας στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία για την πληρωμή στον συνθέτη λίγες μέρες πριν τη συναυλία.

Παρά τα όσα ισχυρίζεται ο τελευταίος, η εταιρεία που έχουν συστήσει η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα επιμένει ότι πέρα από το ποσό που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα του συνθέτη δεν υφίσταται καμία άλλη συμφωνία ή οφειλή προς τον συνθέτη.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής Σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων.