Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο τις ενέργειες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η 56χρονη γιατρός κατηγορείται για απόπειρα αλλοίωσης στοιχείων, καθώς διέγραψε ψηφιακά αρχεία, μετρήσεις συναισθημάτων και αναζητήσεις σχετικά με τη χορήγηση κατασταλτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γιατρός αναζητούσε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την αντιμετώπιση συνδυασμού προποφόλης και μιδαζολάμης, ουσίες που βρίσκονταν παράνομα στον χώρο.

Παράλληλα, καταθέσεις νοσηλευτριών υποδεικνύουν αντιφάσεις ως προς τον χρόνο της ανακοπής, ενώ η 56χρονη φέρεται να διέταξε την απόκρυψη κρίσιμων ιατρικών φίλτρων πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί πως ο αγαπητός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή της μοιραία έκείνη ημέρα.

Κι ενώ νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεις, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται οι δύο προφυλακιστέοι γιατροί, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στο τι συνέβη την 9η Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Καρνεάδου.

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Εκτός από τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στα ιατρεία των δύο γιατρών, την συνάντηση του υπνοθεραπευτή και τα παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Καρνεάδου, οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις της 56χρονης, του 58χρονου, των εργαζομένων και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων που γνωρίζουν τι συνέβη το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται για τις κατασταλτικές ουσίες που χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη πριν την πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίες πέθανε, καθώς και με τις κινήσεις της 56χρονης όσο το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις και τον τραγουδιστή που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά πειστήρια που κατάφερε να εξασφαλίσει η ΕΛΑΣ, προκύπτουν νέα δεδομένα και στοιχεία, τα οποία η 56χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαγράψει. Από τις μέχρι τώρα έρευνες, και όπως αποκάλυψε το Live News, έχει βρεθεί πως η γιατρός έχει διαγράψει:

19 αρχεία εικόνας που απεικονίζουν καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη με ημερομηνία 08/09/2026

18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα Eis system με ώρα καταγραφής 17:30

1 αρχείο εικόνας που αφορά πρόγραμμα Zyto 5 με ώρα καταγραφής 17:32

3 αρχεία εγγράφων εκ των οποίων τα 2 αποτελούν αναφορές από τα παραπάνω λογισμικά και ένα αρχείο αποτελεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό

το ένα αρχείο έχει κωδικοποιημένο όνομα, έχει όλα τα στοιχεία του Μαζωνάκη. Είναι σωστή ακόμη και η ημερομηνία γέννησης αλλά όχι το όνομά του.

Μετρήσεις για τη θλίψη και την απληστία

Σοκ προκαλεί το έγγραφο το οποίο δείχνει τις μετρήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη από ένα μηχάνημα της 56χρονης, το οποίο μετρούσε το μίσος, την θλίψη, τον θυμό, το πένθος, την απληστία και το άγχος του τραγουδιστή.

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Σε άλλο έγγραφο που εξασφάλισε το Live News, φαίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του τραγουδιστή στο μηχάνημα που μετρά τα συναισθήματα. Στο δεύτερο έγγραφο αναγράφεται η ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026, και είναι μία μέρα πριν τον θάνατο του τραγουδιστή, και λίγο πριν υποβληθεί στην υδροθεραπεία. Τα στοιχεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναγράφονται κανονικά στο έγγραφο, πράγμα που δεν ισχύει στο επόμενο, καθώς η 56χρονη έβαλε ψευδώνυμο στο κενό που έπρεπε να αναγράφεται το όνομα του καλλιτέχνη.

Τα στοιχεία αυτά εξαφάνισε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, καθώς σε μία προσπάθεια να αλλοιώσει στοιχεία, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να πέταξε τα φίλτρα του μηχανήματος: «Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω. Μετά δεν ξαναμπήκα στο δωμάτιο», κατέθεσε η 53χρονη νοσηλεύτρια της κλινικής.

Η 56χρονη περιέγραψε το τι συνέβη στο ιατρείο και τις κινήσεις που η ίδια έκανε, λέγοντας: «Τον έβαλα στο μόνιτορ, του έβαλα την αναισθητική κρέμα, του έβαλα την πεταλούδα και ασφάλισα. Στο άλλο χέρι δεν είχε καλές φλέβες, οπότε πήγα σε μία πλάγια, έβαλα την πεταλούδα, ασφάλισα και ξεκινήσαμε».

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Στις 15:22, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν η ώρα της ανακοπής, η κατηγορούμενη είπε πως ο Μαζωνάκης γύρισε απότομα το χέρι του και έσπασε η φλέβα. «Μεσολάβησαν 20 λεπτά για να τον ηρεμήσω και να βρω νέα φλέβα. Όμως έκανε πάλι μια απότομη κίνηση και έσπασε και αυτή η φλέβα, γι’ αυτό και η παύση της θεραπείας στις 15:46».

Οι νοσηλεύτριες υποστήριξαν πως 15:50 ειδοποιήθηκαν από την γιατρό πως κάτι δεν πάει καλά. Η κατηγορούμενη πάντως επιμένει πως εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής, όχι μόνο ήταν καλά, αλλά σηκώθηκε για να πάει και τουαλέτα. Κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν άλλον μάρτυρα. «Πήγε για 5 λεπτά τουαλέτα και αφού γύρισε βρήκα μια μικρή φλέβα στη δεξιά παλάμη, στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε».

Στη συνέχεια η 56χρονη είπε: «Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα ανεπιτυχώς. Προσπάθησα και σε άλλες δύο διπλανές φλέβες αλλά αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μια τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει θα σταματήσουμε την θεραπεία».

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Η γιατρός ανέφερε ότι στις 16:15 είδε ξαφνικά τους δείκτες του Γιώργου Μαζωνάκη να πέφτουν. Οι νοσηλεύτριες, ωστόσο, έδωσαν διαφορετικό χρόνο, λέγοντας ότι η γιατρός τις κάλεσε περίπου 20 λεπτά νωρίτερα στο δωμάτιο. Πρόκειται για τρία διαφορετικά χρονικά σημεία, ενώ η 56χρονη φέρεται να έχει κάνει αλλεπάλληλα τρυπήματα στον καλλιτέχνη για να βρει φλέβα και να συνεχιστεί η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Οι ερωτήσεις στο AI για την προποφόλη και την μιδαζολάμη

Μέσα από δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκαλύπτεται πως η προφυλακισμένη γιατρός αναζητούσε πληροφορίες το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου για την προποφόλη και τη μιδαζολάμη. Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις όπως και τις ερωτήσεις της σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.

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Η 56χρονη έσβησε όλες τις συνομιλίες και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και με τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, στον οποίο μάλιστα εκείνο το μεσημέρι είχε στείλει φωτογραφία του καλλιτέχνη.

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«Ανάμεσα στα άλλα, στις αναζητήσεις που έχει κάνει σε άλλο κινητό η γιατρός, θέτει ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη “πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συνδυασμό χορήγησης μιδαζολάμης και προποφόλης”. Δηλαδή ρωτάει τι μπορεί να συμβεί και για τις δύο ουσίες και σε συνδυασμό χορήγησης», αποκάλυψε για το θέμα ο δημοσιογράφος και αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Εντόπισαν στα κινητά τηλέφωνα μία ομαδική συνομιλία των υπαλλήλων του ιατρείου. Εκεί, πέρα από το ότι αναφέρουν ρητώς ότι είχε υποβληθεί σε μέθη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λένε ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε υποβληθεί και άλλο άτομο σε μέθη στο οποίο γινόταν πλασμαφαίρεση» ανέφερε.

Τόσο η προποφόλη όσο και η μιδαζολάμη βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 56χρονη, άγνωστο για την ώρα πώς, τις είχε προμηθευτεί και την κρίσιμη ώρα έψαχνε ακόμα και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το τι έπρεπε να κάνει.

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