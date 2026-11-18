Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τις δύσκολες ημέρες που παιρνά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απώλεια του, μίλησε η αδερφή του Μαρία, η οποία βρέθηκε στο σπίτι στη Βούλα απ΄ όπου μαζεύονται σταδιακά τα προσωπικά αντικείμενα του.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Πρωινού» η αδερφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του στη Βούλα, εξηγώντας πως αυτές τις ημέρες μαζεύουν μικρά, προσωπικά αντικείμενά του από τον χώρο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα γίνει η μετακόμιση.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχει γίνει η μετακόμιση ακόμα, όχι» είπε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη και συνέχισε: «Μαζεύουμε σιγά σιγά». Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν ποιο αντικείμενο επέλεξε να κρατήσει, εκείνη έδειξε το κομποσκοίνι που φορούσε στον λαιμό της, διευκρινίζοντας ότι ο τραγουδιστής είχε μεγάλη συλλογή. Όπως δήλωσε: «Φοράω ένα από τα κομποσκοίνια του, έχει πολλά ο Γιώργος».

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τη συναισθηματική δυσκολία που συνοδεύει τη διαδικασία να συγκεντρώνει κανείς τα προσωπικά αντικείμενα ενός δικού του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή. «Να μην χρειαστεί να το κάνετε ποτέ αυτό παιδιά. Να μην χρειαστεί ποτέ να το κάνετε αυτό. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου» είπε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, μίλησε για τη συμπαράσταση που δέχεται η οικογένεια από τον κόσμο. Όπως ανέφερε, οι κινήσεις τους, τους δίνουν δύναμη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο: «Το νιώθουμε όλη η οικογένεια και μας δίνει κουράγιο, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Ευχαριστώ».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για όσα είχαν γίνει γνωστά σχετικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η αδερφή του τραγουδιστή σχολίασε: «Τι να σας πω; Εγώ το περίμενα αγάπη μου. Αυτά ήταν γνωστά, τα περιμέναμε».