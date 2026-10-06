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Η πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου αποστασιοποιήθηκε από την Ιωάννα Γάκα, επικαλούμενη μήνυμα σε ομαδική συνομιλία που αφορά ιατρική πράξη σε συγγενικό της πρόσωπο.

Παράλληλα, η υπεράσπιση του ίδιου γιατρού υπογραμμίζει την απουσία επικοινωνίας του με το θύμα, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα για εξέταση τριών νέων μαρτύρων.

Έγγραφο αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκαν τέσσερις συναγερμοί στο μηχάνημα, οι οποίοι πιθανόν υποδεικνύουν κρίσιμα ιατρικά ζητήματα κατά τη θεραπεία.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αγνόηση των συγκεκριμένων προειδοποιητικών ενδείξεων μπορεί να σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του ασθενούς.

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Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως διαμορφώνουν διαφορετικές στάσεις μεταξύ των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Τα μηνύματα που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου φαίνεται να αλλάζουν τις ισορροπίες στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς να ακολουθούν πλέον διαφορετική γραμμή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, εντοπίστηκε μήνυμα με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2026, στο οποίο γίνεται αναφορά σε μέθη και πλασμαφαίρεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε από την κατηγορούμενη γιατρό στην κόρη της.

Το περιεχόμενο του μηνύματος, όπως φέρεται να υποστηρίζει η πλευρά του άλλου κατηγορούμενου, προκάλεσε την πλήρη αποστασιοποίησή του. Ο ίδιος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα για το περιστατικό.

Στον αντίποδα, από την πλευρά του υπογραμμίζεται ότι η άρση του απορρήτου δεν ανέδειξε καμία επικοινωνία του ίδιου με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στοιχείο που η υπεράσπισή του θεωρεί σημαντικό για τη δική του θέση στην υπόθεση.

Δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για τρεις νέους μάρτυρες

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αποκτά και νέα πρόσωπα. Το αίτημα της υπεράσπισης για την κλήση τριών μαρτύρων έγινε δεκτό, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα να μην έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει. Πρόκειται για την κόρη των δύο κατηγορουμένων, έναν ασθενή που, σύμφωνα με την πλευρά του γιατρού, βρισκόταν μαζί του πριν εκείνος μεταβεί στο εστιατόριο, καθώς και μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Τα τέσσερα αλάρμ κατά την πλασμαφαίρεση





Την ίδια ώρα, φαίνεται να αγνοήθηκαν οι συναγερμοί που καταγράφηκαν στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γ. Μαζωνάκης λίγο πριν τον θάνατο του.

Έγγραφο- ντοκουμέντο που δημοσιεύεται στο ΕΡΤnews αποκαλύπτει ότι υπήρξαν τέσσερις συναγερμοί στο μηχάνημα με συγκεκριμένες χρονικές ενδείξεις. Καταγράφεται έναρξη της θεραπείας στις 14:42, ενώ εμφανίζονται συναγερμοί στις 14:25, 14:26, 15:23 και 15:45.

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Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε ότι οι συναγερμοί σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές της πίεσης, παρουσία αέρα στο κύκλωμα, διαφυγή αίματος, προβλήματα με την αντιπηκτική αγωγή ή διαταραχές στον όγκο των υγρών.

Όπως είπε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αναπλήρωσης υγρών, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης και τη μειωμένη παροχή προς το μηχάνημα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, άλλα ενδεχόμενα, όπως θρόμβωση ή εμβολή από αέρα.

«Όταν χτυπάει το αλάρμ, κάτι σημαίνει», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι συναγερμοί δεν θα πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως σε αστοχία του μηχανήματος.

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