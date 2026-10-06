Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκε η ουσία προποφόλη, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να χορήγησε συνδυασμό κατασταλτικών φαρμάκων.

Έρευνες στο κινητό της γιατρού αποκάλυψαν αναζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του συνδυασμού προποφόλης και μιδαζολάμης.

Στοιχεία από συνομιλίες εργαζομένων υποδεικνύουν ότι η χορήγηση τέτοιων ουσιών στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων τόνισε ότι οι εν λόγω ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ειδικούς αναισθησιολόγους υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

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Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ουσίες που είχαν χορηγηθεί στον γνωστό τραγουδιστή.

Όπως είχε αποκαλύψει το MEGA, στον οργανισμό του εντοπίστηκε η αναισθητική ουσία προποφόλη. Παράλληλα, στο κινητό της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατό του βρέθηκαν αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τις επιπτώσεις από τον συνδυασμό προποφόλης και μιδαζολάμης.

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Έναν καταστροφικό συνδυασμό κατασταλτικών ουσιών φέρεται πως χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη η γιατρός του ιατρείου της Καρνεάδου. Την ίδια ώρα, προκύπτουν νέα στοιχεία από τις άρσεις των επικοινωνιών της που δυσκολεύουν πολύ την υπερασπιστική γραμμή της.

Ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων: «Αναισθητικές ουσίες γίνονται δολοφονικά όπλα στα χέρια μη ειδικών»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, δήλωσε ότι «η μιδαζολάμη, όπως και η προποφόλη, είναι φάρμακα τα οποία κατ’ αρχάς τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι αναισθησιολόγοι και με συγκεκριμένες διαδικασίες». Επεσήμανε ότι ακόμη και σε ήπιες αναισθησίες, προηγείται πάντα προαναισθησιολογικός και προεγχειρητικός έλεγχος.

Σύμφωνα με τον κ. Λέων, «δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε από καρδιολόγο, από πνευμονολόγο και να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν όλες μαζί από τον αναισθησιολόγο». Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ο ασθενής είναι ικανός να λάβει αναισθησία ή εάν υπάρχει κίνδυνος.

Τόνισε επίσης ότι «και οι δύο οι ουσίες δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα ιατρείο σε οποιοδήποτε άλλο χώρο παρά μόνο στα χέρια ειδικών». Υπογράμμισε ότι πρόκειται για αναισθητικές ουσίες που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ ο συνδυασμός τους μπορεί να μπλοκάρει το κέντρο της αναπνοής. Σε χέρια μη ειδικών, οι ουσίες αυτές μπορεί να αποβούν πραγματικά επικίνδυνες.

Τα επίσημα ευρήματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Όποιο κινητό και να ανοίξει η ΔΕΕ «πέφτει» πάνω στη μέθη

Όποιο κινητό και να ανοίξουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα πρόσωπα της Καρνεάδου πέφτουν πάνω στη μέθη. Οι συνεργάτιδές της είχαν δημιουργήσει πριν λίγο καιρό μια ομαδική συνομιλία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Εκεί εντοπίστηκε ένα σημαντικό εύρημα. Είχε γίνει αναφορά στη μέθη, ενώ οι εργαζόμενες μοιράζονταν η μία στην άλλη, σοκαρισμένες, τα όσα είδαν και άκουσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εκεί βρέθηκε και μήνυμα που είχε στείλει εργαζόμενη στον σύντροφό της, που μιλά ξεκάθαρα για τη χορήγηση της μέθης, κάτι που φαίνεται πως δεν είχε γίνει μόνο μία φορά από τη γιατρό.

Εργαζόμενη, με μαρτυρία της στο Star, είχε αποκαλύψει ότι είχε χορηγηθεί και σε άλλον ασθενή μέθη τον Αύγουστο.

Παράλληλα, όσον αφορά το χρηματοκιβώτιο, έχει δοθεί η άδεια να ανοιχτεί και αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες, παρουσία του συνηγόρου της οικογένειας.

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Στο μικροσκόπιο οι επαφές της γιατρού για τις αναισθητικές ουσίες

Στον ανακριτή παραδόθηκε το απόγευμα η τρίτη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., που αφορά τις επαφές της 56χρονης γιατρού και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προμηθεύτηκε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη.

Είχαν προηγηθεί δύο εκθέσεις, οι οποίες παραδόθηκαν την Παρασκευή και επικεντρώνονταν στο κινητό της. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά της ίχνη, όπως μηνύματα και εφαρμογές επικοινωνίας, προκειμένου να εντοπίσουν ποιος της προμήθευσε τις ουσίες και πώς έγινε η παράνομη προμήθειά τους. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί το δίκτυο επαφών της και να εντοπιστούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Προποφόλη και μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με το Star, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναφέρουν πως έχει γίνει αναζήτηση και για δύο ουσίες.

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«Προποφόλη και Μιδαζολάμη» ήταν οι πρώτες λέξεις που πληκτρολόγησε στο AI η κατηγορούμενη γιατρός και στη συνέχεια έγραψε «Παρενέργειες κι αν ρίχνουν την αρτηριακή πίεση». Για τις αρχές θεωρείται δεδομένο ότι χορηγήθηκαν και τα δύο κατασταλτικά φάρμακα.

Η γιατρός έγραψε τι χορήγησε και τι είδε, ενώ αναζήτησε τι προκάλεσε. Την ευθύνη για την αρτηριακή πίεση προσπάθησε να τη ρίξει αλλού. «Μου ανέφερε ότι έπαιρνε διουρητικά, τα οποία δημιουργούν συχνοουρία και ρίχνουν την πίεση», είχε πει στην απολογία της η γιατρός.

Απαντώντας σε ερώτηση του ανακριτή για τον λόγο που έκανε μέθη στον τραγουδιστή, η γιατρός φέρεται να είπε «Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας». Ήταν «ανήσυχος», είχε πει και στην ασφάλεια.

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Ο ανακριτής, έχοντας στα χέρια του τις κρίσιμες εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αποκαλύπτουν την ώρα θανάτου του τραγουδιστή και την αιτία, ρώτησε στοχευμένα: «Το μηχάνημα επηρεάζεται από την πτώση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς;»

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Τι είπε η προφυλακισμένη γιατρός; «Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό, ίσως και να μην χτύπησε ο συναγερμός. Εγώ, όμως, είδα την κίνηση του χεριού και πήγα αμέσως προς τα εκεί». Αυτός ήταν ο λόγος που, κατά την ίδια, δε χτύπησε ο συναγερμός στις 15.22, όταν έσπασε η φλέβα. Για τους αστυνομικούς, εκεί ξεκινά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τον τραγουδιστή και όσα αναφέρει η κατηγορούμενη δε μπορούν να σταθούν. 10 λεπτά μετά τοποθετείται και ο χρόνος που σταματά να πιάνει το κινητό της.