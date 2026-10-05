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Το αίτημα βασίζεται σε έγγραφα σχετικά με οζονοθεραπείες, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τις ευθύνες του Συλλόγου αναφορικά με τους ελέγχους στα ιατρεία.

Οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για τις συνθήκες παροχής βοήθειας στον ασθενή, ενώ η υπερασπιστική γραμμή του δεύτερου γιατρού αποποιείται οποιαδήποτε προγενέστερη εμπλοκή στην υπόθεση.

Η υπεράσπιση της γιατρού έχει αναδιαταχθεί μετά την παραίτηση των προηγούμενων δικηγόρων της και την ανάληψη της εκπροσώπησής της από νέο ποινικολόγο.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν ψηφιακά πειστήρια και επικοινωνίες από τις τηλεφωνικές συσκευές των εμπλεκομένων για να διαλευκάνουν τα κρίσιμα κενά της υπόθεσης.

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Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο υλικό που τέθηκε στη διάθεση της ανάκρισης περιλαμβάνονται στοιχεία και έγγραφα από τον έλεγχο του ΙΣΑ στα δύο ιατρεία των κατηγορουμένων, στην οδό Καρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

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Το αίτημα για συμπληρωματική δίωξη αφορά το αδίκημα της ψευδούς δήλωσης και βασίζεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 σχετικά με τα φερόμενα ως προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται ο ίδιος στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές γύρω από τους ελέγχους και τη νομιμότητα των δομών. Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ζητήσει να ερευνηθεί διεξοδικά εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που είχαν (ή δεν είχαν) πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Παράλληλα, έχει ζητήσει να διευκρινιστεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να διαφημιζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Για τους ελέγχους του ΙΣΑ ρωτήθηκε η κατηγορούμενη γιατρός κατά τη μαραθώνια απολογία της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Αρνούμενη την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως δια παραλείψεως, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηχανήματα που κατείχε είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο και ότι το ιατρείο της είχε ελεγχθεί το 2025.

Οι αντιφάσεις για την ΚΑΡΠΑ

Κατά την περιγραφή των κρίσιμων στιγμών η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η ίδια ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ μόλις κατέρρευσε ο τραγουδιστής. Στον αντίποδα, ο σύζυγός της και συγκατηγορούμενος γιατρός στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «όταν μπήκα μέσα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ… Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδράσεις στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο, έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο».

Παράλληλα, η υπεράσπιση του γιατρού, μέσω ανακοίνωσης των συνηγόρων του Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, αποσυνδέει τον κατηγορούμενο από την υπόθεση. Συγκεκριμένα, η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι ο 58χρονος δεν είχε καμία απολύτως επαφή, γνωριμία ή επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τον εξέτασε ή του πρότεινε θεραπεία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, την ώρα της άφιξης του τραγουδιστή ο γιατρός έλειπε αποδεδειγμένα σε εστιατόριο, ενώ κατά την επιστροφή του βρισκόταν σε άλλο χώρο, μακριά από το εξεταστήριο· η δε μοναδική του εμπλοκή περιορίζεται στο γεγονός ότι κλήθηκε καθυστερημένα, περί τις 16:15, να παράσχει επείγουσα ιατρική συνδρομή —οπότε και διαπίστωσε την κρίσιμη κατάσταση λίγα λεπτά προτού ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Οι εξελίξεις στο πεδίο της νομικής εκπροσώπησης της κατηγορούμενης δείχνουν ότι η υπερασπιστική της γραμμή αναδιατάσσεται. Μετά την αποχώρηση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού —οι οποίοι περιόρισαν την υπεράσπισή τους αποκλειστικά στον κατηγορούμενο σύζυγό της— ακολούθησε η παραίτηση του δεύτερου συνηγόρου της Νικολάου Γ. Αλεξανδρή. Την υπεράσπιση της γιατρού ανέλαβε πλέον ο ποινικολόγος Πέτρος Πανταζής, ο οποίος με ανακοίνωσή του τόνισε ότι η εντολέας του ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις ή τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον προηγούμενο δικηγόρο της στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η υπεράσπισή της θα κινηθεί αυστηρά θεσμικά ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ψηφιακά πειστήρια και οι επικοινωνίες που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η εξέταση των τηλεφωνικών συσκευών και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα κενά και στις κινήσεις των εμπλεκομένων.