Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές εξετάζουν νέα δεδομένα από την ψηφιακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου της Ιωάννας Γάκα στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τη συσκευή ανακτήθηκαν διαγραμμένα μηνύματα και κλήσεις της γιατρού με τον τραγουδιστή, καθώς και επικοινωνία της με υπνοθεραπευτή.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαδικτυακές αναζητήσεις και ερωτήματα προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τη χρήση προποφόλης, μιδαζολάμης και τις επιπτώσεις τους στην αρτηριακή πίεση.

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται επίσης εσωτερική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου, όπου αναφέρεται η χορήγηση μέθης στον ασθενή και η πτώση της πίεσής του.

Οι Αρχές αξιολογούν τα παραπάνω στοιχεία μαζί με τις καταθέσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι ουσίες στον χώρο.

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Νέα στοιχεία από την ψηφιακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου της Ιωάννας Γάκα εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, από τη συσκευή της γιατρού ανακτήθηκαν δεδομένα που είχαν διαγραφεί, μεταξύ των οποίων επικοινωνίες, ενώ εντοπίστηκαν και διαδικτυακές αναζητήσεις που αφορούν τη μέθη, την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των συγκεκριμένων ουσιών στην αρτηριακή πίεση.

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Οι διαγραμμένες επικοινωνίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο ψηφιακό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, κλήσεις και γραπτά μηνύματα μεταξύ της Ιωάννας Γάκα και του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία είχαν διαγραφεί από το κινητό της.

Οι συγκεκριμένες επικοινωνίες φέρεται να αφορούν χρονικό διάστημα τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο ιατρείο. Παράλληλα, από τη συσκευή ανακτήθηκε και επικοινωνία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή που είχε έρθει σε επαφή με τον τραγουδιστή.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα εντοπίστηκαν κατά την ψηφιακή εξέταση της συσκευής και πλέον αξιολογούνται από τον ανακριτή μαζί με το υπόλοιπο υλικό της υπόθεσης.

Ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μέθη

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συσκευή καταγράφηκαν ερωτήματα προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα άτομο να επανέλθει από κατάσταση μέθης.

Οι συγκεκριμένες αναζητήσεις εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Κρίσιμο ζήτημα για τις Αρχές παραμένει το εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποιου είδους καταστολή και, εφόσον συνέβη αυτό, ποια ουσία χρησιμοποιήθηκε και υπό ποιες συνθήκες.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας εντοπίστηκαν επίσης αναζητήσεις που σχετίζονται με τις παρενέργειες της προποφόλης. Παράλληλα, φέρεται να υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση της προποφόλης σε συνδυασμό με μιδαζολάμη, με ιδιαίτερη αναφορά στις πιθανές επιδράσεις τους στην αρτηριακή πίεση.

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Συγκεκριμένα, εξετάζεται αναζήτηση σχετικά με το εάν η χορήγηση των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η γιατρός φέρεται να αναζήτησε επίσης πληροφορίες για το εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.

Τι αναφέρεται στην εσωτερική συνομιλία των εργαζομένων

Στην έρευνα έχουν μπει και στοιχεία από εσωτερική ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, εργαζόμενες συζητούσαν μεταξύ τους για το περιστατικό και ανέφεραν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη.

Στην ίδια συνομιλία φέρεται να γίνεται λόγος και για απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης του τραγουδιστή, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στην κλήση του ΕΚΑΒ.

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Παράλληλα με τα ψηφιακά ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες βρέθηκαν στο ιατρείο.

Το ερώτημα που διερευνάται είναι εάν υπήρχε νόμιμη δυνατότητα κατοχής και χρήσης των συγκεκριμένων ουσιών στον συγκεκριμένο χώρο και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πλέον ενταχθεί στο υλικό που βρίσκεται στη διάθεση του ανακριτή. Τα ανακτημένα μηνύματα, οι διαγραμμένες επικοινωνίες, καθώς και οι διαδικτυακές αναζητήσεις και τα ερωτήματα προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελούν από μόνα τους οριστική απόδειξη για το τι ακριβώς συνέβη.

Αποτελούν, ωστόσο, μέρος των στοιχείων που αξιολογούνται συνολικά από τις Αρχές, μαζί με τις καταθέσεις, τα ιατρικά δεδομένα και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια. Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στο ιατρείο και να φωτιστούν όλα τα δεδομένα που συνδέονται στη συνέχεια με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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