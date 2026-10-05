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Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχεται από την Εισαγγελία για τη νομιμότητα των ελέγχων που διενεργήθηκαν στα ιατρεία των εμπλεκόμενων γιατρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αλληλοσυγκρούονται στις καταθέσεις τους σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών και την έναρξη της διαδικασίας καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στον ασθενή.

Η υπεράσπιση του συζύγου της γιατρού αποσυνδέει τον εντολέα της από την υπόθεση, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε καμία επαφή με τον θανόντα.

Η κατηγορούμενη γιατρός άλλαξε τη νομική της εκπροσώπηση, δηλώνοντας ότι η νέα υπερασπιστική της γραμμή θα κινηθεί αυστηρά εντός των θεσμικών πλαισίων.

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Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εισέρχεται σήμερα σε νέα φάση καθώς αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μεταβαίνει στον ανακριτή προκειμένου να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα, ζητώντας ποινική δίωξη κατά της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση σχετικά με τα δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο τα έτη 2025 και 2026 για τα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Συλλόγου θα προσκομίσουν πλήρη φάκελο με στοιχεία που αφορούν το ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, ενισχύοντας την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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Συμπληρωματικό υπόμνημα ΙΣΑ για υπόθεση Μαζωνάκη

Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται ο ίδιος στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές γύρω από τους ελέγχους και τη νομιμότητα των δομών. Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ζητήσει να ερευνηθεί διεξοδικά εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που είχαν (ή δεν είχαν) πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Παράλληλα, έχει ζητήσει να διευκρινιστεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να διαφημιζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Για τους ελέγχους του ΙΣΑ ρωτήθηκε η κατηγορούμενη γιατρός κατά τη μαραθώνια απολογία της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Αρνούμενη την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως δια παραλείψεως, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηχανήματα που κατείχε είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο και ότι το ιατρείο της είχε ελεγχθεί το 2025.

Οι αντιφάσεις για την ΚΑΡΠΑ

Κατά την περιγραφή των κρίσιμων στιγμών η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η ίδια ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ μόλις κατέρρευσε ο τραγουδιστής. Στον αντίποδα, ο σύζυγός της και συγκατηγορούμενος γιατρός στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «όταν μπήκα μέσα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ… Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδράσεις στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο, έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο».

Παράλληλα, η υπεράσπιση του γιατρού, μέσω ανακοίνωσης των συνηγόρων του Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, αποσυνδέει τον κατηγορούμενο από την υπόθεση. Συγκεκριμένα, η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι ο 58χρονος δεν είχε καμία απολύτως επαφή, γνωριμία ή επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τον εξέτασε ή του πρότεινε θεραπεία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, την ώρα της άφιξης του τραγουδιστή ο γιατρός έλειπε αποδεδειγμένα σε εστιατόριο, ενώ κατά την επιστροφή του βρισκόταν σε άλλο χώρο, μακριά από το εξεταστήριο· η δε μοναδική του εμπλοκή περιορίζεται στο γεγονός ότι κλήθηκε καθυστερημένα, περί τις 16:15, να παράσχει επείγουσα ιατρική συνδρομή, οπότε και διαπίστωσε την κρίσιμη κατάσταση λίγα λεπτά προτού ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Οι εξελίξεις στο πεδίο της νομικής εκπροσώπησης της κατηγορούμενης δείχνουν ότι η υπερασπιστική της γραμμή αναδιατάσσεται. Μετά την αποχώρηση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού -οι οποίοι περιόρισαν την υπεράσπισή τους αποκλειστικά στον κατηγορούμενο σύζυγό της- ακολούθησε η παραίτηση του δεύτερου συνηγόρου της Νικολάου Γ. Αλεξανδρή. Την υπεράσπιση της γιατρού ανέλαβε πλέον ο ποινικολόγος Πέτρος Πανταζής, ο οποίος με ανακοίνωσή του τόνισε ότι η εντολέας του ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις ή τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον προηγούμενο δικηγόρο της στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η υπεράσπισή της θα κινηθεί αυστηρά θεσμικά ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ψηφιακά πειστήρια και οι επικοινωνίες που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η εξέταση των τηλεφωνικών συσκευών και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα κενά και στις κινήσεις των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr