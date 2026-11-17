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Η προποφόλη, ένα ισχυρό ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό φάρμακο ταχείας δράσης, φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του protothema.gr, στο πολυσέλιδο πόρισμα, έκτασης περίπου 30 σελίδων, καταγράφονται ακόμη οκτώ ουσίες που φέρεται να συνέβαλαν επιβαρυντικά στην εξέλιξη του περιστατικού. Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

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Τα δείγματα που ελήφθησαν από τη σορό του τραγουδιστή είχαν αποσταλεί στο εργαστήριο του ΑΠΘ στις αρχές Οκτωβρίου. Ο καθηγητής Νικόλαος Ράικος και η επιστημονική του ομάδα πραγματοποίησαν διαδοχικές αναλύσεις, προκειμένου να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν ποσοτικά όλες τις ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Πόρισμα ΑΠΘ για Γ. Μαζωνάκη: Το επεισόδιο άπνοιας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα περιγράφεται η δράση της προποφόλης, καθώς και η επίδραση των υπόλοιπων οκτώ ουσιών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μάλιστα, για την τεκμηρίωση των ευρημάτων παρατίθενται αποσπάσματα από την επιστημονική βιβλιογραφία και αναφορές σε αντίστοιχα περιστατικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε επεισόδιο άπνοιας που σημειώθηκε μετά τη χορήγηση της αναισθητικής ουσίας. Όπως επισημαίνεται, εάν υπήρχε στο ιατρείο η δυνατότητα παροχής οξυγόνου, ενδεχομένως να είχε αποτραπεί η μοιραία εξέλιξη.

Το χρονικό του θανάτου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε, ήρθαν στο φως στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

(Πηγή: dikastiko.gr)