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Ο Γιάννης Πάριος αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Η αποκάλυψη του Γιάννη Πάριου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, είπε ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για τον τραγουδιστή αλλά εκείνος ντρεπόταν να τον πάρει τηλέφωνο.

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«Πριν φύγει, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο.

Δεν ξέρω γιατί. Και μετά από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και του είπε “σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Κι έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη», σημείωσε ο Γιάννης Πάριος.