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Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος κατά τις συνεδρίες, προκαλώντας της έντονους πόνους, πρήξιμο και μεταγενέστερη αναιμία.

Η γυναίκα αποφάσισε να κινηθεί νομικά αφού πληροφορήθηκε την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε ανάλογες θεραπείες στο ίδιο ιατρείο.

Οι αρμόδιες Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για σωματική βλάβη και διερευνούν τη σύνδεση των θεραπειών με τα καταγγελλόμενα προβλήματα υγείας της ασθενούς.

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Νέα μήνυση κατατέθηκε κατά της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού της Καρνεάδου, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μια 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια καταγγέλλει ότι η γιατρός τής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια θεραπειών πλασμαφαίρεσης τον Νοέμβριο του 2025.

Η 63χρονη αποφάσισε να απευθυνθεί στις ελληνικές Αρχές όταν πληροφορήθηκε την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στο ίδιο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στη μήνυσή της, η γιατρός δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις της για βοήθεια όταν, μετά τις συνεδρίες, παρουσίασε έντονους πόνους και πρήξιμο σε όλο της το σώμα.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, η 63χρονη, η οποία ζει μόνιμα στην Κύπρο, ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα για να καταθέσει τη μήνυσή της.

Όπως αναφέρει, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 17 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επέστρεψε για δεύτερη συνεδρία. Για τις δύο θεραπείες, σύμφωνα με την καταγγελία της, κατέβαλε συνολικά 6.440 ευρώ.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη συνεδρία, όταν ένιωσε έντονους πόνους στην περιοχή των νεφρών.

Στη μήνυσή της, η 63χρονη περιγράφει όσα, όπως καταγγέλλει, συνέβησαν κατά τη διάρκεια των δύο θεραπειών.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας στο ξεκίνημα της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη ιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα αυτό να μου δημιουργήσει τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά σαν μαχαιριές, όπου και της είπα να σταματήσει την αύξηση. Μετά και από τη δεύτερη θεραπεία πρήστηκα σε όλο μου του σώμα, δεν μπορούσα να ταξιδέψω από τους πόνους, πήρα τηλέφωνο την ιατρό και εκείνη με απέφευγε, μου έλεγε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και να μην ανησυχώ. Μετά τις θεραπείες που έκανα διαγνώστηκα με αναιμία».

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Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι μετά τη δεύτερη συνεδρία η κατάστασή της επιδεινώθηκε τόσο, ώστε δεν μπορούσε να ταξιδέψει λόγω των πόνων.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη 56χρονη γιατρό, χωρίς να λάβει την ανταπόκριση που περίμενε.

Όπως αναφέρει, στη συνέχεια διαγνώστηκε με αναιμία, την οποία συνδέει με τις θεραπείες που είχε κάνει.

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Οι ισχυρισμοί της αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν τα προβλήματα υγείας που περιγράφει προκλήθηκαν από τις συγκεκριμένες συνεδρίες.

Η 63χρονη δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία αμέσως μετά τις θεραπείες, καθώς είχε επιστρέψει στην Κύπρο, όπου διαμένει μόνιμα. Σύμφωνα με το MEGA, αποφάσισε να κινηθεί νομικά όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το γεγονός ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στο ίδιο ιατρείο ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνο που την οδήγησε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να καταγγείλει όσα είχε βιώσει.

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Μετά τη μήνυση της 63χρονης, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος της 56χρονης γιατρού.

Για τη νέα καταγγελία έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του ιατρείου στην Καρνεάδου.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν όσα περιγράφει η γυναίκα και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και στα προβλήματα υγείας που αναφέρει.

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Η νέα μήνυση προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρείου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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