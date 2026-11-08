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Παρά τον θάνατο του λήπτη μετά από δεκαοκτώ ημέρες, η επέμβαση απέδειξε ότι η μεταμόσχευση καρδιάς ήταν ιατρικά εφικτή.

Ο Μπάρναρντ καθιερώθηκε διεθνώς ως κορυφαίος χειρουργός, αναπτύσσοντας περαιτέρω τεχνικές μεταμοσχεύσεων κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του.

Ο ίδιος αποχώρησε από τη χειρουργική το 1983 λόγω προβλημάτων υγείας και απεβίωσε το 2001 στην Κύπρο.

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Κάποιες ειδήσεις δεν τις ξεχνάς ποτέ. Όχι μόνο επειδή άλλαξαν τον κόσμο, αλλά και επειδή έτυχε να τις ζήσεις από την πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας. Για μένα, μία από αυτές ήταν η πρώτη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς. Και το όνομα που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μου ήταν εκείνο του Κρίστιααν Μπάρναρντ.

Η είδηση που έγραψα ως νεαρός δημοσιογράφος

Σαν τώρα θυμάμαι τον εαυτό μου, νεαρό δημοσιογράφο στο «Έθνος», να έχω βάρδια όταν έφτασε η συγκλονιστική είδηση από τη Νότια Αφρική. Έπρεπε να γράψω το θέμα της πρώτης μεταμόσχευσης καρδιάς από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ήταν Δεκέμβριος του 1967. Η ιατρική έμπαινε σε μια νέα εποχή και εμείς προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε στους αναγνώστες ένα γεγονός που μέχρι τότε έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο.

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Χρόνια αργότερα, μια άλλη βραδιά θα με έφερνε απροσδόκητα απέναντι στον ίδιο τον Μπάρναρντ. Έμαθα ότι βρισκόταν στην Αθήνα και δειπνούσε σε εστιατόριο απέναντι από την Ακρόπολη, παρέα με επιφανείς Έλληνες γιατρούς. Πήγα εκεί με το απαραίτητο δημοσιογραφικό θράσος που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος όταν μυρίζεται μια μεγάλη ευκαιρία. Τον διέκοψα την ώρα του φαγητού και του ζήτησα μια μικρή συνέντευξη. Όχι μόνο δεν δυσανασχέτησε, αλλά δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Σημερινά». Για μένα ήταν μια μεγάλη αποκλειστικότητα και μια συνάντηση που δεν ξέχασα ποτέ.

Ποιος ήταν ο Κρίστιααν Μπάρναρντ

Ο Κρίστιααν Νίτλινγκ Μπάρναρντ γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1922 στο Μποφόρ Γουέστ της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, από όπου αποφοίτησε το 1946, και συνέχισε την εξειδίκευσή του στη χειρουργική καρδιάς και θώρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Επιστρέφοντας στο Κέιπ Τάουν το 1958, ανέπτυξε πρόγραμμα καρδιοχειρουργικής στο νοσοκομείο Groote Schuur. Είχε ήδη εμπειρία στην ανοιχτή καρδιοχειρουργική και στη μεταμόσχευση οργάνων. Δεν υπήρξε ο πρώτος χειρουργός που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς· το επίτευγμα που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό ήταν διαφορετικό και πολύ συγκεκριμένο: η πρώτη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς από άνθρωπο σε άνθρωπο.

6 Δεκεμβρίου 1967: Η επέμβαση που συγκλόνισε τον κόσμο

Τις πρώτες ώρες της 6ης Δεκεμβρίου 1967, στο Groote Schuur, ο Μπάρναρντ και η πολυμελής ομάδα του πραγματοποίησαν την ιστορική επέμβαση. Λήπτης ήταν ο Λούις Βασκάνσκι, βαριά καρδιοπαθής. Η νέα καρδιά προερχόταν από την 25χρονη Ντενίζ Νταρβάλ, που είχε τραυματιστεί θανάσιμα σε τροχαίο. Ο πατέρας της συναίνεσε στη δωρεά οργάνων, μια απόφαση που συνέβαλε καθοριστικά σε εκείνο το ιατρικό ορόσημο.

Ο Βασκάνσκι έζησε 18 ημέρες. Πέθανε από πνευμονία, σε μια εποχή κατά την οποία η ανοσοκαταστολή για την αποφυγή απόρριψης του μοσχεύματος ήταν ακόμη πρωτόγονη. Το γεγονός αυτό δεν ακύρωσε την επανάσταση: είχε πλέον αποδειχθεί ότι μια ανθρώπινη καρδιά μπορούσε να μεταμοσχευθεί και να λειτουργήσει μέσα στο σώμα άλλου ανθρώπου.

Από το πρώτο εγχείρημα στη νέα εποχή των μεταμοσχεύσεων

Στις 2 Ιανουαρίου 1968 ακολούθησε η δεύτερη μεταμόσχευση του Μπάρναρντ, στον Φίλιπ Μπλάιμπεργκ, ο οποίος έζησε περίπου 19 μήνες. Στην πορεία ο χειρουργός και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν και τεχνικές ετεροτοπικής μεταμόσχευσης, στις οποίες η καρδιά του δότη τοποθετείται ώστε να συνυπάρχει με την καρδιά του ασθενούς.

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Η πραγματική καθιέρωση των μεταμοσχεύσεων χρειάστηκε δεκαετίες βελτίωσης: ασφαλέστερες χειρουργικές μέθοδοι, αποτελεσματικότερα φάρμακα κατά της απόρριψης, καλύτερη διατήρηση των μοσχευμάτων και οργανωμένα συστήματα δωρεάς οργάνων. Ήταν αποτέλεσμα συλλογικής επιστημονικής προσπάθειας, στην οποία είχαν συνεισφέρει και ερευνητές όπως οι Νόρμαν Σάμγουεϊ και Ρίτσαρντ Λόουερ, πριν από την επέμβαση του 1967.

Η φήμη, οι αντιφάσεις και τα τελευταία χρόνια

Η επιτυχία έκανε τον Μπάρναρντ διεθνή διασημότητα. Έδωσε συνεντεύξεις, ταξίδεψε, έγραψε βιβλία και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιατρικής. Η πορεία του, πάντως, συνδέθηκε και με αντιπαραθέσεις, ενώ δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ και τις ανισότητες που σημάδεψαν την επιστημονική ζωή της χώρας.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, που επηρέαζε ιδιαίτερα τα χέρια του, συνέβαλε στην αποχώρησή του από τη χειρουργική το 1983. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 2001, σε ηλικία 78 ετών, στην Πάφο της Κύπρου, έπειτα από σοβαρή κρίση άσθματος.

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Η καρδιά και η δημοσιογραφική μνήμη

Ο Μπάρναρντ άφησε πίσω του ένα τεράστιο επιστημονικό αποτύπωμα. Εγώ κρατώ και κάτι περισσότερο προσωπικό: τον νεαρό δημοσιογράφο που έγραψε με δέος την είδηση της ιστορικής επέμβασης και, χρόνια μετά, τον ίδιο άνθρωπο να συναντά τον πρωταγωνιστή της, σχεδόν απροειδοποίητα, με φόντο την Ακρόπολη. Αυτή είναι η γοητεία της δημοσιογραφίας. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι που καταγράφεις στην Ιστορία σού δίνουν την ευκαιρία να τους κοιτάξεις στα μάτια.

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Πηγές τεκμηρίωσης

University of Cape Town – World’s First Human Heart Transplant: https://health.uct.ac.za/cardiothoracic-surgery/historical/first-human-heart-transplant

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South African History Online – Christiaan Neethling Barnard: https://sahistory.org.za/people/christiaan-neethling-barnard

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South African Medical Journal / PubMed Central – The first human heart transplant and further advances: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4200566/

Προσωπική μαρτυρία: Τέρενς Κουίκ (αναμνήσεις από το «Έθνος» και τα «Σημερινά»).

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