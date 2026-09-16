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Σχέδια για την επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων φέρεται να είχε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός από το Κολωνάκι που, μαζί με τον σύζυγό της, βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η γιατρός φέρεται να σχεδίαζε τη δημιουργία μιας πολυτελούς κλινικής ευεξίας στην Ερμιονίδα, με στόχο να προσελκύσει πελατεία υψηλού οικονομικού προφίλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχε αγοραστεί παραθαλάσσια έκταση περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Πόρτο Χελίου. Εκεί φέρεται να προβλεπόταν η κατασκευή μιας μονάδας στα πρότυπα αντίστοιχων εγκαταστάσεων του εξωτερικού, όπου οι ιατρικές υπηρεσίες θα συνδυάζονταν με παροχές πολυτελούς διαμονής και ευεξίας.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέβλεπε ένα συγκρότημα που θα απευθυνόταν σε μέλη του διεθνούς jet set, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ. Στην πράξη, θα επρόκειτο για ένα ξενοδοχειακού τύπου θέρετρο με βασικό άξονα τις θεραπείες, την υγεία και την ευεξία.

Στο επιχειρηματικό εγχείρημα φέρεται να συμμετείχαν ακόμη δύο συνέταιροι, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν επίσης εμπλακεί στην αγοραπωλησία της έκτασης.

Οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο σχέδιο έρχονται στο φως ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως, αναφορικά με τον θάνατό του κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι.