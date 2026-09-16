Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 14χρονος δέχθηκε επίθεση από κάστορα ενώ κολυμπούσε σε λίμνη, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στα χέρια και το στήθος.

Το ζώο επέστρεψε επανειλημμένα για να επιτεθεί στον έφηβο, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα που έφτασαν μέχρι το οστό.

Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν και θανάτωσαν τον κάστορα, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον ιό της λύσσας μετά από σχετικές εξετάσεις.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και της έκθεσης στη λύσσα.

Ο έφηβος επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο αναμένεται να υποβληθεί σε επιπλέον χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση νεύρου στο χέρι του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρή επίθεση από κάστορα δέχθηκε ένας 14χρονος στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, ενώ κολυμπούσε σε λίμνη. Ο Ντόμινικ Τσεμπούλα προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο όταν αυτό τον πλησίασε, όμως ο κάστορας επέστρεψε και τον δάγκωσε πολλές φορές στα χέρια, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα.

Η μητέρα του είδε το ζώο να κινείται προς το μέρος του και προσπάθησε να τον προειδοποιήσει. Εκείνος, ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε την προειδοποίηση, καθώς βρισκόταν κάτω από το νερό και παρατηρούσε ψάρια.

Advertisement

Advertisement

Ο έφηβος κατάφερε αρχικά να αρπάξει τον κάστορα και να τον απομακρύνει. Το ζώο, όμως, επέστρεψε σχεδόν αμέσως και επιτέθηκε ξανά, δαγκώνοντάς τον και στα δύο χέρια ενώ εκείνος προσπαθούσε να προστατευτεί.

«Έπιασε τον κάστορα από το κεφάλι και το πόδι και προσπάθησε να τον απομακρύνει», περιέγραψε ο πατέρας του, Τζεφ Τσεμπούλα. Όπως ανέφερε, κάποια στιγμή ο γιος του αισθάνθηκε ότι το ζώο είχε δαγκώσει και παραμείνει προσκολλημένο πάνω του. «Τότε άρχισε να κουνάει το κεφάλι του, όπως θα έκανε ένας σκύλος», είπε χαρακτηριστικά.

Boy, 14, viciously attacked by rabid beaver while swimming in Maryland park https://t.co/wXASH75Zkj — Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026

Τα τραύματα που υπέστη ο 14χρονος ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με τον πατέρα του να εκφράζει φόβους ακόμη και για πιθανό ακρωτηριασμό δαχτύλου, καθώς ένα από τα δαγκώματα είχε φτάσει μέχρι το οστό.

Ο κάστορας εντοπίστηκε αργότερα από τις αρμόδιες αρχές και θανατώθηκε από την υπηρεσία ελέγχου ζώων της κομητείας Φρέντερικ. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι το ζώο ήταν θετικό στη λύσσα.

Ο Ντόμινικ μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, όπου έλαβε θεραπεία τόσο για τα τραύματα όσο και για την έκθεσή του στον ιό της λύσσας. Υποβλήθηκε συνολικά σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ακόμη μία για την αποκατάσταση ενός κομμένου νεύρου στο δεξί του χέρι.

Advertisement

Ο πατέρας του περιέγραψε ως ιδιαίτερα σοβαρά και τα τραύματα που υπέστη ο γιος του στο στήθος.

Ο 14χρονος έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι του, με τα δύο χέρια του καλυμμένα με επιδέσμους από τις παλάμες έως τους αγκώνες. Σε ορισμένα σημεία των χεριών του, αλλά και σε μικρή περιοχή του στήθους του, εξακολουθεί να μην έχει αίσθηση.

Advertisement