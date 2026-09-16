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Στο λεωφορείο επέβαιναν δύο επιβάτες, οι οποίοι μαζί με τον οδηγό υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον οδηγό για οδήγηση υπό διάσπαση προσοχής και μη διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Η εταιρεία MARTA απομάκρυνε τον οδηγό από τα καθήκοντά του και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από την πορεία του και να καταλήξει πάνω σε δέντρο. Το περιστατικό καταγράφηκε μάλιστα από κάμερα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, στο Ντάνγουντι της Τζόρτζια. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να προσκρούσει σε ένα δέντρο.

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Τη στιγμή της σύγκρουσης, στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα. Από την πτώση του δέντρου προκλήθηκαν, επίσης, ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε κοντινό νοσοκομείο, καθώς έφερε εμφανή τραύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τραύματά του δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή του. Τραυματισμούς από τη σύγκρουση δήλωσαν και οι δύο επιβάτες που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Σε βάρος του οδηγού απαγγέλθηκαν από την αστυνομία κατηγορίες για οδήγηση υπό διάσπαση προσοχής, καθώς και για μη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας. Παρά τις κατηγορίες, δεν προχώρησε η σύλληψή του. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας ούτε του οδηγού ούτε των δύο επιβατών.

Bus driver DOZES OFF at GREEN LIGHT IN GEORGIA — WAKES UP and DRIVES ON



JUST 10 MINUTES LATER, HE NODS OFF AGAIN, LEAVES ROAD and SMASHES INTO TREES pic.twitter.com/0NbNZsOBCz — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 15, 2026

Η εταιρεία MARTA, στην οποία ανήκει το λεωφορείο, τοποθετήθηκε για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των επιβατών και των εργαζομένων της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και ένα τέτοιο περιστατικό είναι απαράδεκτο», ανέφερε χαρακτηριστικά η MARTA.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι μετά το περιστατικό ο οδηγός απομακρύνθηκε άμεσα από τα καθήκοντά του και θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας έως ότου ολοκληρωθεί η λεπτομερής έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Με πληροφορίες από CBS News