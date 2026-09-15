Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη διαστημικού όπλου σε τροχιά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Κίνα και τη Ρωσία που ζητούν την αποστρατιωτικοποίηση του διαστήματος.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου εξωτερικών προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην μετατρέψει το διάστημα σε πεδίο μάχης και κούρσας εξοπλισμών.

Το Κρεμλίνο τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεννόησης, ώστε να διατηρηθεί το διάστημα ελεύθερο από οποιαδήποτε όπλα για λόγους ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη διαστημικών όπλων είναι απαραίτητη για τη θωράκιση των δυνάμεών τους απέναντι σε εχθρικές ενέργειες.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως η κίνηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις αναζητούν εδώ και καιρό τρόπους ενίσχυσης της διαστημικής τους ισχύος.

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Με αφορμή την επιβεβαίωση των ΗΠΑ ότι έχουν αναπτύξει όπλα στο διάστημα, το Πεκίνο προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην στρατιωτικοποιήσει το διάστημα και το μετατρέψει σε «πεδίο μάχης», επιτρέποντας να εξελιχθεί μία κούρσα εξοπλισμών.

Η απάντηση της Κίνας

«Παροτρύνουμε τις ΗΠΑ να σταματήσει να διευρύνει τις στρατιωτικές τις ικανότητες και να προετοιμάζεται για πόλεμο στο απώτερο διάστημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινέζικου υπουργείου εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν.

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Ο Γκουό πρόσθεσε ότι η Κίνα τάσσεται σταθερά υπέρ της ειρηνικής χρήσης του διαστήματος, προασπίζεται την ασφάλεια στο διάστημα και εναντιώνεται στην στρατιωτικοποίησή του

Η Μόσχα υπογράμμισε τη σημασία το διάστημα να παραμείνει «ελεύθερο από οποιαδήποτε όπλα».

«Βασιζόμαστε σε ευρεία διεθνή συνεννόηση για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του διαστήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την αποκάλυψη για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο σε τροχιά γύρω από τη Γη, την έκανε ο Υφυπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, ο οποίος δήλωσε ότι το όπλο είναι απαραίτητο για τη θωράκιση των αμερικανικών δυνάμεων απέναντι σε εχθρικές ενέργειες.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Κίνα «αναπτύσσει και αξιοποιεί δυνατότητες διαστημικών και αντι-διαστημικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στρατιωτικού εκσυγχρονισμού», ενώ η Ρωσία «αντιμετωπίζει το διάστημα ως πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και πιστεύει ότι η διαστημική υπεροχή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε μελλοντικές συγκρούσεις».

«Κοινό μυστικό εδώ και καιρό»

Ο Σονγκ Τζονγκπίνγκ, ανεξάρτητος στρατιωτικός αναλυτής με έδρα το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο AFP ότι η ανακοίνωση «δεν αποτελεί έκπληξη» καθώς το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τέτοια όπλα «ήταν κοινό μυστικό εδώ και καιρό».

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«Η μόνη διαφορά είναι ότι οι ΗΠΑ συνήθιζαν να διατηρούν το θέμα ασαφές, ενώ τώρα δημοσιοποιήθηκε, πράγμα που δείχνει ότι η Ουάσινγκτον δεν προσπαθεί πλέον να το κρύψει. Η Κίνα δεν θα μείνει αμέτοχη».

Αναφορικά με το εάν το Πεκίνο θα απαντήσει, ο αναλυτής εξήγησε: «Το αν η Κίνα θα αναπτύξει όπλα στο διάστημα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση».

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεκίνο παρείχε στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες που επέτρεψαν στην Τεχεράνη να στοχεύσει με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία τον Ιούλιο — ισχυρισμός που η Κίνα απορρίπτει.

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Στις αρχές Φεβρουαρίου, δύο ρωσικοί δορυφόροι πιθανότατα υπέκλεψαν τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκών δορυφόρων από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όπως αναφέρει το BBC.

Το 2024, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αναφέρει ότι η Ρωσία προσπαθούσε να αναπτύξει πυρηνικό όπλο για το διάστημα που θα μπορούσε να καταστρέψει δορυφόρους, το οποίο θα κατέστρεφε δορυφόρους δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα ενέργειας κατά την πυροδότησή του, σύμφωνα με το CNN.

Η διακυβέρνηση Τραμπ έχει υπογραμμίσει τη σημασία της ανάπτυξης δορυφόρων στην αμυντική βιομηχανία. Πέρυσι, ο Αμερικάνος πρόεδρος εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράμμιζε τον ρόλο της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης (US Space Force) όχι μόνο στην υπεράσπιση των υποδομών, αλλά και ως επιθετικής δύναμης.

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Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ —ο πρώτος νέος κλάδος του αμερικανικού στρατού μετά από περισσότερα από 70 χρόνια— δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό την προστασία των αμερικανικών υποδομών στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες και επιτήρηση.

Επιπλέον, η τωρινή διακυβέρνηση έχει επισημάνει ότι οι διαστημικές δυνατότητες —και οι πύραυλοι αναχαίτισης— αποτελούν σημαντικότατο μέρος του σχεδιαζόμενου αμυντικού συστήματος “Golden Dome” για την προστασία των ΗΠΑ από πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές.

Μια συνθήκη του 1967 απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Έκτοτε, μεγάλες δυνάμεις —συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας— εξετάζουν άλλες δυνατότητες που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της συνθήκης, όπως η στόχευση δορυφόρων αντιπάλων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και την πλοήγηση.

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Παρότι η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία διαθέτουν τις δυνατότητες να καταστρέψουν δορυφόρους από τη Γη, καμία χώρα δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ανάπτυξη όπλων στο διάστημα.

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Με πληροφορίες από BBC, Al – Arabiya English