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Ο Υφυπουργός Αεροπορίας Τρόι Μέινκ υποστήριξε ότι το μέσο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τη θωράκιση των αμερικανικών δυνάμεων απέναντι σε εξελισσόμενες απειλές.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ στοχεύει στον έλεγχο του διαστημικού πεδίου μέσω κινητικών και μη κινητικών μέσων για την αποτροπή αντιπάλων.

Η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες κινήσεις της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα για την εξουδετέρωση αμερικανικών δορυφόρων.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την προστασία των υποδομών τους, ενισχύοντας τον επιθετικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεών τους στο πλαίσιο των μελλοντικών αμυντικών τους σχεδιασμών.

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Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο σε τροχιά γύρω από τη Γη, γεγονός που αποτελεί την πρώτη φορά που αναγνωρίζουν την κατοχή τέτοιων επιθετικών δυνατοτήτων.

Ο Υφυπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά κρίθηκε απαραίτητο για τη θωράκιση των αμερικανικών δυνάμεων απέναντι σε εχθρικές ενέργειες.

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Μιλώντας τη Δευτέρα στο Συνέδριο Αεροπορίας, Διαστήματος και Κυβερνοχώρου (Air, Space and Cyber ​​Conference), ο Μέινκ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για «εξελισσόμενες απειλές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή τον χρόνο της ανάπτυξής του στο διάστημα.

Ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, όπως αναφέρει το BBC, είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδίαζαν την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων στο διάστημα, επικαλούμενα ρωσικά και κινεζικά προγράμματα που αναπτύσσουν μεθόδους επίθεσης και εξουδετέρωσης αμερικανικών δορυφόρων σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δυνατότητες στο διάστημα —καθώς και οι πύραυλοι αναχαίτισης— αποτελούν κρίσιμο τμήμα του σχεδιαζόμενου αμυντικού συστήματος «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος), το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των ΗΠΑ από πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές.

Μια συνθήκη του 1967 απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Έκτοτε, μεγάλες δυνάμεις —συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας— εξετάζουν άλλες δυνατότητες που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της συνθήκης, όπως η στόχευση δορυφόρων αντιπάλων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και την πλοήγηση.

Πέρυσι, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (US Space Force), όχι μόνο στην υπεράσπιση των αμερικανικών υποδομών και μέσων, αλλά και ως επιθετικής δύναμης.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ —ο νεότερος κλάδος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια— ιδρύθηκε το 2019 με στόχο την προστασία των αμερικανικών μέσων στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και επιτήρηση.

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Εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ δήλωσε: «Ο έλεγχος του διαστήματος περιλαμβάνει τους τομείς αποστολής που απαιτούνται για την αμφισβήτηση και τον έλεγχο του διαστημικού πεδίου – με τη χρήση κινητικών και μη κινητικών μέσων για την επηρέαση των δυνατοτήτων του αντιπάλου μέσω διατάραξης, υποβάθμισης, ακόμη και καταστροφής, εάν κριθεί απαραίτητο. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για επιθετικούς και αμυντικούς σκοπούς, κατόπιν εντολής των διοικήσεων μάχης».

Στις αρχές Φεβρουαρίου, αποκαλύφθηκε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι ενδέχεται να έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκών δορυφόρων, από την εποχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Τέτοιου είδους υποκλοπές ενδέχεται να επέτρεψαν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαβάσουν τα ευαίσθητα δεδομένα που μεταδίδουν οι δορυφόροι ή, θεωρητικά, ακόμη και να αναλάβουν τον έλεγχό τους.

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Το 2024, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει έναν δορυφόρο, ο οποίος –κατά την εκτίμησή τους– ενδέχεται να είναι ικανός να επιτεθεί σε άλλα παρόμοια διαστημικά σκάφη.

Η Ρωσία δεν προέβη σε δημόσιο σχολιασμό για το ζήτημα.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Κίνα «αναπτύσσει και αξιοποιεί δυνατότητες διαστημικών και αντι-διαστημικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στρατιωτικού εκσυγχρονισμού», ενώ η Ρωσία «αντιμετωπίζει το διάστημα ως πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και πιστεύει ότι η διαστημική υπεροχή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε μελλοντικές συγκρούσεις».

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