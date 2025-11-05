Η επιστροφή στη Γη για τρεις αστροναύτες από την Κίνα έχει αναβληθει επ αόριστον αφού το διαστημόπλοιό τους προφανώς χτυπήθηκε από ένα μικρό κομμάτι συντριμμιών, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις αστροναύτες από την αποστολή Shenzhou-20 πέταξαν στον διαστημικό σταθμό Tiangong τον Απρίλιο και αναμενόταν να επιστρέψουν την Τετάρτη στο τέλος μιας εξάμηνης αποστολής. Οι αντικαταστάτες τους, το πλήρωμα του Shenzhou-21, είχαν ήδη φτάσει το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρι ο Guardian.

«Υπάρχει η υποψία ότι το διαστημόπλοιο Shenzhou-20 χτυπήθηκε από ένα μικρό κομμάτι τροχιακών συντριμμιών και η αξιολόγηση της πρόσκρουσης και των συναφών κινδύνων βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος σε ανακοίνωσή της και μεταδίδει το NBC News. «Για να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των αστροναυτών και η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής, αποφασίστηκε ότι η αρχικά προγραμματισμένη επιστροφή του Shenzhou-20 στις 5 Νοεμβρίου θα αναβληθεί».

Οι αρχές δεν ανέφεραν πότε πιστεύεται ότι συνέβη το περιστατικό. Δεν υπήρχαν ενδείξεις για τυχόν προβλήματα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τα δύο πληρώματα είχα απολαύσει ένα γεύμα με ψημένο κοτόπουλο μαγειρεμένο στον πρώτο φούρνο του διαστημικού σταθμού, που παραδόθηκε από την ομάδα Shenzhou-21.

Την Τρίτη, οι δύο ομάδες αναφέρθηκε ότι πραγματοποίησαν μια τελετή παράδοσης ενώ σχετικά βίντεο δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας δημοφιλής επικοινωνιολόγος στον τομέα της αεροδιαστημικής και της επιστήμης, ο Γιου Τζουν, ο οποίος δημοσιεύει με το ψευδώνυμο «Steed’s Scarf», δήλωσε ότι εάν οι αξιολογήσεις καθορίσουν ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για την επιστροφή του διαστημικού σκάφους, οι αρχές θα ενεργοποιήσουν ένα «σχέδιο Β».

«Ο πύραυλος Shenzhou-22 και ο πύραυλος Long March 2F (εκτοξευτής) ήταν ήδη σε ετοιμότητα. Αυτός είναι ο μηχανισμός εφεδρικής λειτουργίας μας. Βρίσκονται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και είναι έτοιμοι να φέρουν τους αστροναύτες μας με ασφάλεια στην πατρίδα τους, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Yu στους περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ακολούθους του στο Weibo.

Η Κίνα έχει προχωρήσει σταθερά το επανδρωμένο διαστημικό της πρόγραμμα, πραγματοποιώντας 37 πτήσεις και έξι επανδρωμένες πτήσεις, και στοχεύει να προσγειώσει έναν άνθρωπο στη σελήνη έως το 2030.

Ο διοικητής της ομάδας Shenzhou-20 που επιστρέφει, Chen Dong, κατέχει ήδη ένα κινεζικό ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνολική διαστημική πτήση, με περισσότερες από 380 ημέρες σε τροχιά, καθώς και τον μεγαλύτερο αριθμό διαστημικών περιπάτων – έξι – από οποιονδήποτε Κινέζο αστροναύτη.

Κανένας Κινέζος αστροναύτης δεν έχει βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό-μια συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας-λόγω ενός αμερικανικού νόμου που απαγορεύει στη NASA να συνεργάζεται με Κινέζους αστροναύτες.

Η Κίνα έχει δηλώσει αντ’ αυτού ότι αναμένει να καλωσορίσει τη διεθνή συνεργασία στο Tiangong.

