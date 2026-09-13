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Η προσπάθεια υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από πολλούς Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές.

Ο αστροναύτης θα πραγματοποιήσει επιστημονικά πειράματα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, αξιοποιώντας την προγενέστερη εμπειρία του ως γιατρός Ευρωπαίων αστροναυτών.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα στον τομέα του διαστήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής έρευνας.

Ο ίδιος προτρέπει τα παιδιά να επιδεικνύουν επιμονή και ομαδικό πνεύμα για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.

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Για τη συμμετοχή του στην πρώτη διαστημική αποστολή με ελληνική παρουσία προετοιμάζεται ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, μίλησε για την εκπαίδευση που έχει ήδη ξεκινήσει, τις απαιτήσεις της αποστολής, αλλά και το μήνυμα που θέλει να περάσει στα παιδιά που ονειρεύονται μια αντίστοιχη πορεία.

«Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά»

Η προετοιμασία για την αποστολή έχει ήδη ξεκινήσει, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών, καθώς και εταιρειών.

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«Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως μπροστά του βρίσκεται μια μακρά περίοδος εκπαίδευσης και προετοιμασίας. Όπως εξήγησε, ζητούμενο είναι να υπάρξει η απαραίτητη κατάρτιση ώστε η αποστολή να πραγματοποιηθεί με επιτυχία και να διεξαχθεί έρευνα από την Ελλάδα στο διάστημα.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας, η εκπαίδευση περνά σε πιο εξειδικευμένο στάδιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε μέλους του πληρώματος και τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν. «Ο λόγος που πάμε στο διάστημα είναι να κάνουμε έρευνα, πειράματα για τη Γη», ανέφερε, εξηγώντας πως οι αστροναύτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν με ακρίβεια τα πειράματα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Συγκρατημένος ενθουσιασμός» για την πρώτη ελληνική αποστολή

Αναφερόμενος στη στιγμή που πληροφορήθηκε την επιλογή του για την αποστολή, ο Ανδριανός Γολέμης περιέγραψε τα συναισθήματά του ως «συγκρατημένο ενθουσιασμό». Όπως είπε, για τον ίδιο μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στον χώρο του διαστήματος.

«Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία το πρώτος και εκατοστός πρώτος να ήμουν δεν θα με πείραζε καθόλου», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικό είναι ότι η χώρα «μπαίνει και σε αυτόν τον κλάδο», έχοντας ήδη σημαντική παράδοση στις επιστήμες και την αστρονομία.

Ο ίδιος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς επί περίπου οκτώ χρόνια εργάστηκε ως γιατρός Ευρωπαίων αστροναυτών. Η επαγγελματική του πορεία τού επέτρεψε να γνωρίσει από κοντά τα στάδια μιας διαστημικής αποστολής, από την περίοδο της καραντίνας και την εκτόξευση έως και την επιστροφή στη Γη.

Το μήνυμα στα παιδιά: «Επιμονή και ομαδική εργασία»

Ο Ανδριανός Γολέμης αποκάλυψε ακόμη πως η ιδέα να γίνει αστροναύτης υπήρχε στη ζωή του ήδη από την παιδική του ηλικία. Όπως τόνισε, ωστόσο, η διαδρομή μέχρι την επίτευξη ενός στόχου δεν είναι απαραίτητα εύκολη ή ευθεία.

Μιλώντας στα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν ένα ανάλογο όνειρο, στάθηκε ιδιαίτερα στην επιμονή και τη συνεργασία. «Όχι μόνο για να γίνει αστροναύτης κάποιος, οτιδήποτε θέλει να γίνει, οποιαδήποτε κλίση να έχει, φυσικά να έχει επιμονή και να εργάζεται ομαδικά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αυτά νομίζω είναι τα δύο που μας έφεραν την επιτυχία και στη δεδομένη περίπτωση».