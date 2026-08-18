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Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τη Γαλλίδα αστροναύτισσα Σοφί Αντενό, η οποία πραγματοποιεί για πρώτη φορά διαστημικό περίπατο από τότε που έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον, η Αντενό βρίσκεται έξω από τον σταθμό, πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης. Το γαλλοαμερικανικό δίδυμο έχει ξεκινήσει την αποσυναρμολόγηση μιας παλιάς και ελαττωματικής κεραίας, σε μια επιχείρηση που μεταδίδεται ζωντανά και παρακολουθείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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LIVE: @astro_anil and @Soph_astro are going on a spacewalk to replace an antenna outside the International Space Station. Today's six-and-a-half-hour spacewalk is scheduled to begin at around 8:35am ET (1235 UTC). https://t.co/kNVm15qRzn — NASA (@NASA) August 18, 2026

Κάμερες στις στολές καταγράφουν κάθε κίνησή τους

Οι κινήσεις των δύο αστροναυτών καταγράφονται από κάμερες τοποθετημένες στα κράνη των διαστημικών στολών τους, ενώ τα μικρόφωνα επιτρέπουν στο κοινό να ακούει τις συνομιλίες τους με τους υπόλοιπους αστροναύτες κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο αστροφυσικός Πατρίκ Μισέλ, μιλώντας στο BFMTV, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης του Διαστήματος.

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι, παρά το τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί. Η Σοφί Αντενό εκπροσωπεί τη Γαλλία και την Ευρώπη και στον σταθμό υπάρχουν επίσης Ρώσοι», δήλωσε.

«Υπερηφάνεια για τη Γαλλία»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τη Γαλλίδα αστροναύτη με ανάρτησή του στο X, χαρακτηρίζοντάς την σύμβολο της γαλλικής υπερηφάνειας.

«Η ώρα των πρωτοπόρων. Γινόμενη η πρώτη Γαλλίδα που βγαίνει στο διάστημα, η Σοφί Αντενό ενσαρκώνει τόσο τη γαλλική υπερηφάνεια όσο και έναν ορίζοντα για τα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται το άπειρο», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

L’heure des pionnières. En devenant la première Française à sortir dans l’espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu’un horizon pour les petites filles qui rêvent d’infini. Le visage de tous les possibles. pic.twitter.com/ZH558vFkrZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2026