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Η ειδική στολή χρησιμοποιεί ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς για την ενεργοποίηση των μυών κατά τη διάρκεια της καθημερινής άσκησης των αστροναυτών.

Οι επιστήμονες εξετάζουν αν η τεχνολογία αυτή μπορεί να διατηρήσει αποτελεσματικά τον μυϊκό τόνο και τη λειτουργική δύναμη του σώματος.

Τα αποτελέσματα του πειράματος αναμένεται να υποστηρίξουν μελλοντικές διαστημικές αποστολές, ενώ παράλληλα ενδέχεται να βοηθήσουν ηλικιωμένους και ασθενείς με κινητικά προβλήματα στη Γη.

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Μπορεί μια στολή που χρησιμοποιείται εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη να δώσει τη λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους εδώ κάτω; Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι επιστήμονες μέσω ενός πρωτοποριακού πειράματος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με πρωταγωνίστρια τη Γαλλίδα αστροναύτη Sophie Adenot.

Η Adenot δοκιμάζει την ειδική στολή του πειράματος EasyMotion-2, η οποία χρησιμοποιεί ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς για να ενεργοποιεί τους μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η ηλεκτρομυοδιέγερση μπορεί να περιορίσει αποτελεσματικότερα τη μυϊκή απώλεια που προκαλεί η παρατεταμένη παραμονή σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

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Το πείραμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. Παράλληλα, τα αποτελέσματά του ενδέχεται να ανοίξουν νέους δρόμους για την αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας στη Γη, βοηθώντας ηλικιωμένους, ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα και ανθρώπους που αναρρώνουν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Η στολή που ενισχύει την άσκηση στο Διάστημα

Η απουσία της βαρύτητας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ανθρώπινο σώμα στο Διάστημα. Στη Γη, ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις, όπως το περπάτημα ή η διατήρηση της όρθιας στάσης, ενεργοποιούν συνεχώς τους μύες. Στη μικροβαρύτητα, όμως, αυτό το φυσικό ερέθισμα περιορίζεται, με αποτέλεσμα να μειώνονται σταδιακά η μυϊκή μάζα και η δύναμη.

Για τον λόγο αυτό οι αστροναύτες γυμνάζονται καθημερινά έως και περίπου 2,5 ώρες, χρησιμοποιώντας διάδρομο, ποδήλατο και εξοπλισμό αντιστάσεων. Το EasyMotion-2 επιχειρεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Η ειδική εφαρμοστή στολή διαθέτει ηλεκτρόδια που στέλνουν ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς μέσω του δέρματος, προκαλώντας ελεγχόμενη ενεργοποίηση των μυών.

Η τεχνολογία της ηλεκτρομυοδιέγερσης χρησιμοποιείται ήδη στη Γη, κυρίως στην άθληση και την αποκατάσταση. Το πείραμα εξετάζει αν μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία από τη μυϊκή απώλεια όταν συνδυάζεται με την άσκηση στο Διάστημα.

Πηγή: Wikimedia Commons Πηγή: Wikimedia Commons Πηγή: Wikimedia Commons Πηγή: Wikimedia Commons

Τι ακριβώς μετρούν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν εάν ο συνδυασμός άσκησης και ηλεκτρομυοδιέγερσης διατηρεί καλύτερα τον μυϊκό τόνο, τις μηχανικές ιδιότητες των μυών και τη λειτουργική δύναμη.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαστημική αποστολή, με τεχνικές όπως μυοτονομετρία, δυναμομετρία, επιφανειακή ηλεκτρομυογραφία και μαγνητική τομογραφία.

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Τα δεδομένα θα συγκριθούν και με μετρήσεις προηγούμενων αστροναυτών που γυμνάστηκαν χωρίς την προσθήκη ηλεκτρομυοδιέγερσης. Έτσι οι επιστήμονες θα μπορέσουν να εξετάσουν εάν η EMS προσφέρει πράγματι ένα πρόσθετο, μετρήσιμο όφελος.

Ένα διαστημικό πείραμα με πιθανές εφαρμογές στη Γη

Αν το EasyMotion-2 επιβεβαιώσει ότι η ηλεκτρομυοδιέγερση ενισχύει την προστασία των μυών, η τεχνολογία θα μπορούσε να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης είναι κρίσιμη σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας, ιδιαίτερα σε μια αποστολή προς τον Άρη, όπου οι αστροναύτες θα παραμείνουν για μήνες σε συνθήκες μικροβαρύτητας και θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση κατά την άφιξή τους.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο Διάστημα. Τα δεδομένα από το πείραμα ενδέχεται να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας στη Γη. Η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί σε ηλικιωμένους, ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα ή ασθενείς που αναρρώνουν από χειρουργικές επεμβάσεις.

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Προς το παρόν, πάντως, οι πιθανές εφαρμογές παραμένουν υπό διερεύνηση. Τα αποτελέσματα του EasyMotion-2 θα δείξουν αν η ηλεκτρική διέγερση μπορεί πράγματι να προσφέρει ουσιαστικό επιπλέον όφελος.