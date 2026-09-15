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Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων σε διάφορα μέτωπα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης.

Ο διοικητής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή και θα εργαστούν για το άνοιγμα των κλειστών ναυτιλιακών οδών.

Το Ισραήλ ενισχύει τη συνεργασία του με αραβικές χώρες για την αντιμετώπιση κοινών απειλών από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του.

Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι παροχής ισραηλινών πληροφοριών στη Σαουδική Αραβία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κατά των Χούθι στην περιοχή.

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Οι στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ, των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση στη Γερμανία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και τις περιφερειακές συγκρούσεις, σύφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η μυστική συνάντηση στη Γερμανία

Πρόκειται για μία κρίσιμη διάσκεψη γιατί είναι η πρώτη τέτοιου είδους που πραγματοποιείται από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Εκπρόσωποι αραβικών χωρών που δεν αναγνωρίζουν επίσημα το Ισραήλ, μίλησαν με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανταλλάσσοντας απόψεις για την πολεμική σύγκρουση που μαίνεται.

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Breaking: U.S., Israeli and Arab military chiefs reportedly held a secret meeting in Germany last week to discuss the war with Iran, Axios reports.



The meeting included senior commanders from Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan and Egypt. pic.twitter.com/qt6w23oDEO — The Geopolitics (@Newstoday555) September 15, 2026

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις «επιχειρήσεις των IDF σε διάφορα μέτωπα» κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η συνάντηση έγινε σε ένα απομονωμένο θέρετρο σκι και διοργανώθηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ. Η CENTCOM επιβεβαίωσε τη συνάντηση στο Axios και ανέφερε ότι «φιλοξένησε ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες από οκτώ έθνη στη διάσκεψη της Γερμανίας».

Ο διοικητής Μπραντ Κούπερ διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή, παρά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να βρουν τρόπους να ανοίξουν οι δρόμοι ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ που έκλεισαν οι Ιρανοί και συνεχίζουν να απειλούν.

Η προσέγγιση του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες

Η μυστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες και πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τους συσχετισμούς δυνάμεων που φέρνει στο φως. Οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, αποκτώντας τον ουσιαστικό έλεγχο των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στη Ερυθρά Θάλασσα.

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Το Ριάντ είχε προχωρήσει προσωρινά στο κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης και την αναστολή φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού λόγω αυτών των επιθέσεων, αλλά ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δεσμεύτηκε ότι η ροή πετρελαίου θα αποκατασταθεί εντός των ημερών.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεργασία του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες, όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ τον Σεπτέμβριο του 2020. Αυτή έχει ενταθεί σε σημαντικό βαθμό, ιδιαίτερα λόγω των απειλών που προέρχονται από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή, όπως τους Χούθι, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, το Ισραήλ συνεργάστηκε με τα ΗΑΕ και τις ΗΠΑ τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ και το Ριάντ συζητούν για το πώς το Ισραήλ θα μπορούσε να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι, παρέχοντας πληροφορίες (intelligence). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι αμφίβολο αν το Ισραήλ θα αναλάβει επιθετικές ενέργειες.

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Με πληροφορίες από Axios, Times of Israel