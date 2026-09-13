Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας άνδρας καταδίωξε έναν άλλον με μαχαίρι μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων σε δρόμο των ΗΠΑ.

Ο οδηγός ενός διερχόμενου Tesla βοήθησε τον καταδιωκόμενο άνδρα να διαφύγει επιτρέποντάς του να επιβιβαστεί στο όχημα εν κινήσει.

Ο οδηγός του Tesla απομακρύνθηκε με όπισθεν, δημιουργώντας απόσταση ασφαλείας από τον δράστη που κρατούσε το μαχαίρι.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να πέταξε το όπλο σε κοντινή δασώδη περιοχή πριν την άφιξη των αρχών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 37χρονος εντόπισε τη σύζυγό του μαζί με τον άνδρα που καταδίωκε μέσα στο δάσος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν στιγμές στους δρόμους που μοιάζουν τόσο εξωπραγματικές, ώστε θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν σκηνή κινηματογραφικής ταινίας. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από έναν δεύτερο άνδρα, ο οποίος τον καταδίωκε κρατώντας μαχαίρι.

Το βίντεο από το περιστατικό, που έκανε τον γύρο των social media, ξεκινά με δύο οχήματα, ένα pickup και ένα Jeep, τα οποία φαίνεται πως είχαν ήδη συγκρουστεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόβλεπτη τροπή. Ένας άνδρας άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί, ενώ ένας δεύτερος τον ακολούθησε κρατώντας ένα μαχαίρι.

Advertisement

Advertisement

Το Tesla μετατράπηκε σε όχημα διαφυγής

Την ώρα που η καταδίωξη βρισκόταν σε εξέλιξη, ο οδηγός ενός Tesla αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ξεκλείδωσε τις πόρτες του αυτοκινήτου, δίνοντας στον άνδρα που προσπαθούσε να ξεφύγει την ευκαιρία να αναζητήσει καταφύγιο στο εσωτερικό του.

Οι συνθήκες, όμως, δεν άφηναν περιθώριο για μια κανονική επιβίβαση. Ο οδηγός του Tesla άρχισε να κινείται προς τα πίσω, ενώ ο άνδρας που καταδιωκόταν πιάστηκε από το όχημα και βρέθηκε κυριολεκτικά να κρέμεται από αυτό, την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης εξακολουθούσε να τον κυνηγά.

Για μερικά ιδιαίτερα αγωνιώδη δευτερόλεπτα, ο άνδρας παρέμεινε κρεμασμένος από το κινούμενο Tesla, καθώς ο οδηγός απομακρυνόταν με την όπισθεν. Τελικά, το αυτοκίνητο κατάφερε να δημιουργήσει αρκετή απόσταση από τον άνδρα που κρατούσε το μαχαίρι, δίνοντας στον καταδιωκόμενο την ευκαιρία να επιβιβαστεί με ασφάλεια στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και προχώρησε στη σύλληψη ενός 37χρονου, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε για το περιστατικό.

Το άτομο που κατέγραψε το βίντεο υποστήριξε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης πέταξε το μαχαίρι σε μια δασώδη περιοχή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, η φερόμενη αιτία πίσω από το περιστατικό ήταν ακόμη πιο ασυνήθιστη. Ο άνδρας που κρατούσε το μαχαίρι φέρεται να είχε ακολουθήσει τη σύζυγό του μέσα στο δάσος, όπου την είδε μαζί με τον άλλον άνδρα.

Πρόκειται για μια πραγματικά αλλόκοτη σκηνή που εκτυλίχθηκε στον δρόμο και, ευτυχώς, φαίνεται πως δεν είχε ακόμη πιο σοβαρή κατάληξη.